Οι κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων υπερδιπλασίασαν το μερίδιο αγοράς τους στην Ευρώπη

Οι κινεζικές μάρκες κατέκτησαν διψήφιο μερίδιο αγοράς στα βασικά τμήματα SUV της Ευρώπης τον Σεπτέμβριο, καθώς μεγιστοποίησαν τα πλεονεκτήματά τους στα ηλεκτροκίνητα συστήματα κίνησης εις βάρος των καθιερωμένων αυτοκινητοβιομηχανιών.

Το μερίδιο αγοράς των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ το 7,4% τον Σεπτέμβριο, όπως αναφέρει το Automotive News Europe.

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων σημείωσε αξιοσημείωτη ανάκαμψη τον Σεπτέμβριο, με τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να ξεχωρίζουν ως οι μεγαλύτεροι νικητές.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αγοράς Dataforce, οι κινεζικές μάρκες κατέκτησαν μερίδιο ρεκόρ 7,4% στην αγορά επιβατικών αυτοκινήτων της Ευρώπης τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας αύξηση 149% σε ετήσια βάση.

Αυτή η άνοδος τους ώθησε για πρώτη φορά να ξεπεράσουν τους Κορεάτες κατασκευαστές, καθιστώντας τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες τον τρίτο μεγαλύτερο όμιλο στην Ευρώπη, πίσω από τις τοπικές και τις ιαπωνικές μάρκες.

Συνολικά, οι ταξινομήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τις 1.217.123 μονάδες. Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα συνέχισαν να οδηγούν την ανάπτυξη: Τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) αυξήθηκαν πάνω από 20%, τα υβριδικά plug-in (PHEV) αυξήθηκαν κατά 63% και τα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα (HEV) αυξήθηκαν κατά 16%.

Οι κινεζικές μάρκες κέρδισαν έδαφος με ανταγωνιστικές τιμές στις υβριδικές προσφορές τους, αυξάνοντας το μερίδιό τους στην κατηγορία PHEV κατά περισσότερο από επτά ποσοστιαίες μονάδες σε μηνιαία βάση, στο 20%, ενώ το μερίδιο των BEV αυξήθηκε στο 11%.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναδείχθηκε ως η μεγαλύτερη πηγή ανάπτυξης για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ήμισυ των ευρωπαϊκών πωλήσεών τους.

Ο Benjamin Kibies, αναλυτής της Dataforce, δήλωσε ότι η άνοδος των κινεζικών εμπορικών σημάτων «σηματοδοτεί μία διαρκή μετατόπιση στη δομή της αγοράς της Ευρώπης». Όπως σημείωσε, η τάση θα μπορούσε να συνεχιστεί καθώς οι ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν προκλήσεις από τις προσαρμογές της παραγωγής και τις πιέσεις κόστους.

Παρά την πρόσφατη επιβολή επιπλέον δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικά οχήματα για τον περιορισμό της εισροής, το μέτρο μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να επιβραδύνει την πρόοδό τους στην αγορά.

