Η Nissan φέρνει πιο γρήγορα τα μοντέλα της στους πελάτες με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης

nissan_0711_1920-1080_new
credit: AP

Η Nissan και η Monolith ανακοίνωσαν την τριετή επέκταση της στρατηγικής τους συνεργασίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας ανάπτυξης νέων μοντέλων και τη μείωση των φυσικών δοκιμών μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συγκεκριμένη συνεργασία στοχεύει να φέρει τα αυτοκίνητα πιο γρήγορα στους πελάτες, μειώνοντας τον χρόνο ανάπτυξης νέων μοντέλων και ενισχύοντας την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών μέσω στρατηγικών συνεργασιών.

Παράλληλα οι μηχανικοί της Nissan θα χρησιμοποιούν την τεχνολογία AI της Monolith για να προβλέπουν με ακρίβεια τα αποτελέσματα των φυσικών δοκιμών.

Η τεχνολογία της Monolith υποδεικνύει με ακρίβεια ποιες πρόσθετες δοκιμές έπρεπε να πραγματοποιηθούν από τους μηχανικούς, οδηγώντας σε 17% μείωση των φυσικών δοκιμών σε σχέση με την παραδοσιακή διαδικασία.

Εφαρμόζοντας την ίδια προσέγγιση σε ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης των ευρωπαϊκών μοντέλων της Nissan, ο συνολικός χρόνος δοκιμών θα μπορούσε να μειωθεί έως και κατά 50%.

