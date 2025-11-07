Full Hybrid B-SUV: Αναλυτικά όλα τα πλήρως υβριδικά της κατηγορίας στην Ελλάδα

Η κατηγορία των full hybrid B-SUV γνωρίζει ραγδαία άνοδο στη χώρα μας, καθώς υπόσχεται αστική οικονομία, αυτόματο κιβώτιο χωρίς πρίζα και ευελιξία στο ταξίδι. Από τις πιο «premium» επιλογές μέχρι τα value-for-money μοντέλα, καλύπτουν πια κάθε ανάγκη και κάθε προϋπολογισμό.

Παρακάτω, συγκεντρώσαμε όλα τα πλήρως υβριδικά B-SUV που διατίθενται σήμερα στην Ελλάδα, σε αλφαβητική σειρά μοντέλων.

Renault Captur E-Tech Full Hybrid – από 26.500€

Το Captur παραμένει ένα από τα πιο κομψά B-SUV της αγοράς, με δυναμικές γραμμές και χρώματα που αναδεικνύουν το γαλλικό στιλ. Στο εσωτερικό συναντάμε ποιοτικά υλικά, ψηφιακό πίνακα οργάνων και μια καμπίνα που αποπνέει μοντέρνα αύρα, με πρακτικό χώρο αποσκευών και συρόμενα πίσω κάθισμα για κορυφαία ευελιξία.

Η τεχνολογία E-Tech Full Hybrid 160hp συνδυάζει 1.8 ατμοσφαιρικό κινητήρα με δύο ηλεκτροκινητήρες και αυτόματο κιβώτιο multimode, με χαμηλή κατανάλωση και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε μεγάλο ποσοστό της διαδρομής.

Dacia Duster Hybrid 140 – από 26.500€

Το νέο Duster εξελίχθηκε σε design, κρατώντας όμως τη σκληροτράχηλη προσωπικότητα που αγαπά το κοινό του. Μυώδες εμπρός μέρος, πιο μοντέρνοι προβολείς και καθαρότερο ταμπλό μέσα, με κεντρική οθόνη και πληθώρα αποθηκευτικών χώρων. Παραμένει κορυφαίο σε πρακτικότητα, με αίσθηση… περιπέτειας.

Το υβριδικό σύνολο Hybrid 140 βασίζεται στον 1.6 βενζίνης με ηλεκτρική υποβοήθηση και αυτόματο κιβώτιο, προσφέροντας χαμηλές καταναλώσεις χωρίς φόβο για τις καθημερινές διαδρομές. Μια ιδανική και προσιτή είσοδος στον κόσμο των full hybrid SUV.

Honda HR-V e:HEV – από 35.300€

Minimal και καθαρό σχεδιαστικά, το HR-V προβάλλει premium εικόνα, με coupe-SUV αναλογίες. Στο εσωτερικό κάνει εντύπωση η πολύ καλή εργονομία και το ευρύχωρο πίσω κάθισμα, ενώ τα «Magic Seats» της Honda εξακολουθούν να δίνουν λύσεις εκεί που άλλοι δυσκολεύονται.

Κάτω από το καπό συναντάμε το e:HEV σύστημα 1.5 131 hp, το οποίο λειτουργεί στο μεγαλύτερο μέρος σαν ηλεκτρικό, με τον θερμικό να παίζει ρόλο γεννήτριας. Η ομαλότητα λειτουργίας και η κατανάλωση είναι τα δυνατά του χαρτιά.

Nissan Juke Hybrid – από 25.290€

Πιο εκφραστικό από ποτέ, το Juke συνεχίζει να προκαλεί βλέμματα με τις ιδιαίτερες αναλογίες και τις διχρωμίες της Nissan. Στο εσωτερικό του έχει βελτιωμένες οθόνες και καλύτερη ποιότητα υλικών, διατηρώντας το σπορ ύφος και τους ευπρεπείς χώρους.

Το υβριδικό σύνολο 1.6 Hybrid 145 hp προέρχεται από τη συμμαχία Renault-Nissan και συνδυάζεται με κιβώτιο χωρίς συμπλέκτη, εξασφαλίζοντας άμεση ανταπόκριση και χαμηλή κατανάλωση στην πόλη.

Hyundai Kona Hybrid – από 28.090€

Το νέο Kona μεγάλωσε παντού: πιο φουτουριστικό εμπρός μέρος, ενιαία φωτεινή υπογραφή LED, μεγαλύτεροι χώροι επιβατών και πορτ-μπαγκάζ. Η καμπίνα του ξεχωρίζει με σύγχρονες οθόνες και premium αισθητική, αντάξια μεγαλύτερης κατηγορίας.

Η έκδοση Hybrid βασίζεται στον 1.6 GDi με ηλεκτροκίνηση και 129 hp, με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7DCT που χαρίζει μια πιο «οδηγική» χροιά από τα υπόλοιπα full hybrid.

Lexus LBX – από 31.600€

Το LBX φέρνει premium αύρα Lexus στην κατηγορία των compact SUV: εκλεπτυσμένο design, ποιοτικό σαλόνι με πολυτελή υλικά και προηγμένα συστήματα. Προσφέρει κορυφαία ηχομόνωση και μια καμπίνα με αίσθηση upscale class.

Το υβριδικό σύνολο ηλεκτροποιημένου 1.5 προσφέρει ισχύ 136 hp, με εξαιρετική απόδοση στην πόλη και ήσυχη λειτουργία, όπως αρμόζει σε Lexus. Διαθέσιμη και τετρακίνηση E-Four στις ανώτερες εκδόσεις.

Chery Tiggo 4 Hybrid – από 22.990€

Νεοεισερχόμενο και φρέσκο σχεδιαστικά, με αιχμηρές γραμμές και εντυπωσιακή μάσκα. Στην καμπίνα, δύο μεγάλες οθόνες ενιαίας καμπύλης, πολλά στοιχεία τεχνολογίας και χώροι από τα καλύτερα της κατηγορίας, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.

Το υβριδικό σύνολο βασίζεται σε βενζινοκινητήρα 1.5 με ηλεκτρική υποβοήθηση και 204 ίππους, προσφέροντας αυτόματο κιβώτιο και χαμηλή κατανάλωση. Το ατού; Value-for-money εξοπλισμός.

Suzuki Vitara Full Hybrid – από 26.380€

Το Vitara παραμένει μία από τις πιο σκληροτράχηλες επιλογές της κατηγορίας με ευθείες γραμμές και πιο off-road χαρακτήρα. Η θέση οδήγησης είναι ψηλή, η ορατότητα εξαιρετική και οι χώροι επαρκείς για οικογενειακή χρήση.

Ο κινητήρας 1.5 Full Hybrid 116 hp συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο και προσφέρεται και με τετρακίνηση ALLGRIP, για όσους θέλουν πραγματικές εκτός δρόμου ικανότητες χωρίς να φύγουν από το υβριδικό παιχνίδι.

Toyota Yaris Cross Hybrid – από 24.120€

Το best-seller της κατηγορίας διατηρεί τη γνώριμη στιβαρή αισθητική της Toyota, τώρα με ακόμα καλύτερη ευρυχωρία και τεχνολογικό περιβάλλον. Στο ταμπλό, νέες οθόνες, καλύτερα υλικά και πρακτικές λύσεις παντού.

Η νέα γενιά συστήματος Hybrid 130 προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ και πιο άμεση απόκριση, με εξαιρετικές καταναλώσεις και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε χαμηλές ταχύτητες. Μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις συνολικά.

Τα full hybrid B-SUV έχουν ωριμάσει σε σημείο που δύσκολα κάνεις λάθος επιλογή. Είτε θες premium αύρα, είτε περιπέτεια, είτε απόλυτο value-for-money, υπάρχει μοντέλο που ταιριάζει ακριβώς στο καθημερινό σου μοτίβο – χωρίς πρίζα, χωρίς άγχος, μόνο οικονομία και ευκολία.

Τι κρατάμε;

Τα Yaris Cross και HR-V παραμένουν οι «ασφαλείς» επιλογές σε τεχνολογία και συμπεριφορά.

