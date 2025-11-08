search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

08.11.2025 17:34

Όλα τα αυτοκίνητα με τιμή κάτω από 18.000 ευρώ στην αγορά της Ελλάδας

08.11.2025 17:34
beig1

Ακόμα και μέσα στην εποχή της ακρίβειας, η ελληνική αγορά προσφέρει καινούρια αυτοκίνητα σε τιμή κάτω από 18.000 ευρώ — ένα ποσό που αποτελεί για πολλούς το «ψυχολογικό όριο» για αγορά καινούργιου.

Από μικρά SUV έως αστικά city cars, οι επιλογές είναι περισσότερες από όσες φαντάζεσαι. Παρακάτω, τα μοντέλα ταξινομημένα από το ακριβότερο προς το φθηνότερο, ώστε να δεις ποια αξίζουν περισσότερο τα χρήματά σου.

KGM Tivoli – από 18.000 €

Το Tivoli είναι το φθηνότερο B-SUV με turbo κινητήρα στην ελληνική αγορά και προσφέρει ευρυχωρία που θυμίζει μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας. Το αμάξωμα έχει σκληροτράχηλη όψη, με τετραγωνισμένες γραμμές και crossover χαρακτήρα, ενώ το εσωτερικό του ξεχωρίζει για την καλή συναρμογή και τον πλούσιο εξοπλισμό ασφαλείας. Ο 1.2 Turbo των 135 ίππων προσφέρει δύναμη και αξιοπρεπή κατανάλωση, συνδυασμένος με 6άρι χειροκίνητο κιβώτιο. Για όσους θέλουν χώρους, δύναμη και SUV εμφάνιση, το Tivoli είναι μια από τις πιο «τίμιες» προτάσεις κάτω από 18.000 €.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr.

