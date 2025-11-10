Οι αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να έχουν πρόβλημα με τα τσιπ – Η κρίση εφοδιασμού επιδεινώνεται

Η απαγόρευση εξαγωγών της κινεζικής Nexperia προκαλεί νέα αναταραχή στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, με μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες να παλεύουν για αποθέματα ημιαγωγών.

Οι παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η κρίση εφοδιασμού ημιαγωγών που συνδέεται με την ολλανδική εταιρεία Nexperia απειλεί την παραγωγή οχημάτων παγκοσμίως, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Η κινεζική κυβέρνηση απαγόρευσε τις εξαγωγές προϊόντων της Nexperia, έπειτα από την απόφαση της Ολλανδίας να αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας, επικαλούμενη ανησυχίες για τη μεταφορά τεχνολογίας προς τη μητρική της, Wingtech, που έχει χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ ως κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια.

Αυτοκινητοβιομηχανίες σε αναβρασμό

Η Nissan Motor και η Mercedes-Benz είναι ανάμεσα στους κατασκευαστές που αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα στα αποθέματα. Η Nissan ανακοίνωσε ότι διαθέτει αρκετά τσιπ μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, ενώ η Honda ανέστειλε ήδη την παραγωγή σε εργοστάσιο στο Μεξικό και προχωρά σε προσαρμογές στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Στη Βραζιλία, κυβερνητικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι ορισμένα εργοστάσια ενδέχεται να σταματήσουν τη λειτουργία τους εντός 2–3 εβδομάδων εάν η κρίση συνεχιστεί.

