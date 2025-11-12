Παρουσιάστηκε και επίσημα στη χώρα μας η Nio με αξιόλογα και πολυτελή μοντέλα (photos)

Παρουσιάστηκε και επίσημα στη χώρα μας η Nio. Πρόκειται για μία νέα κινεζική εταιρεία, η οποία ήρθε μέσω του ομίλου «Μοτοδυναμική» και στοχεύει σε ένα πιο βιώσιμο «αύριο».

Παράλληλα, μαζί με τα νέα μοντέλα παρουσιάστηκαν και οι τεχνολογικές καινοτομίες που καθιστούν την εταιρεία πρωτοπόρο. Όπως το πρωτοποριακό σύστημα Battery Swap, που επιτρέπει την πλήρη αλλαγή μπαταρίας σε λίγα λεπτά.

«Το όραμά μας είναι τολμηρό. Βιώσιμη κινητικότητα χωρίς περιορισμούς. Με τη Yamaha, την Porsche και τη SIXT έχουμε χτίσει μία ισχυρή παρουσία στον τομέα της κινητικότητας στην Ελλάδα», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Πάρης Κυριακόπουλος, ενώ η Head of NIO Greece, Σοφία Μητράκη ανέφερε: «Στην Ελλάδα ήρθαν τα πρώτα μοντέλα που είναι το EL6, το ET5 και το ET5 Touring, αλλά και το firefly. Η Nio ήρθε στη χώρα μας με ένα ξεκάθαρο όραμα. Nα φέρει την τεχνολογία, την καινοτομία και την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης πιο κοντά σε κάθε Έλληνα οδηγό».

Το μικρότερο μοντέλο της συνολικής γκάμας της κινεζικής εταιρείας είναι το Firefly. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης έχει μήκος 4 μέτρα, διαθέτει όμορφο σχεδιασμό, είναι πρακτικό και φέρει πολλές έξυπνες και πρακτικές λύσεις αποθήκευσης στο εσωτερικό. Την κίνηση παρέχει ένας ηλεκτροκινητήρας που κινεί τους πίσω τροχούς και αποδίδει 143 ίππους και 200 Νm. Η μπαταρία LFP έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 41,2 kWh και εξασφαλίζει αυτονομία έως και 330 χιλιόμετρα και άνω των 500 χιλιομέτρων μέσα στην πόλη. Παρέχει στάνταρ V2L φόρτιση στα 3,6 kW, ενσωματωμένο on-board φορτιστή ΑC στα 11 kW και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC στα 100 kW. Το αμιγώς ηλεκτρικό Firefly είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις select και comfort, οι οποίες κοστίζουν 31.900 ευρώ και 33.900 ευρώ, αντίστοιχα.

Tο Nio EL6 είναι ένα τετρακίνητο SUV της κατηγορίας D, με όμορφη σχεδίαση, συντελεστή οπισθέλκουσας 0,25cd και μήκος στα 4,8 μέτρα. Διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες με συνδυαστική απόδοση 490 ίππων και 700 Nm. Το βάρος του φτάνει τους 2,3 τόνους, ενώ οι επιδόσεις του είναι πολύ υψηλές, αφού από τη στάση μέχρι και τα πρώτα 100χλμ/ώρα χρειάζεται 4,5 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 200 χλμ./ώρα. Υπάρχουν δύο εκδόσεις μπαταριών. Η πρώτη 73,5 kWh και η δεύτερη 90 kWh. Η βασική έκδοση ονομάζεται Standard Range και στοιχίζει 69.900 ευρώ. Η δεύτερη έκδοση του NIO EL6 ονομάζεται Long Range και στοιχίζει 76.900 ευρώ τιμή.

Το Νio ΕΤ5 είναι διαθέσιμο σε δύο τύπους αμαξώματος. Ένα σεντάν με fastback αισθητική κυρτή οροφή και μήκος 4,79 μέτρα και ένα Touring (station wagon). Και τα δύο μοντέλα έχουν πολύ καλό αεροδυναμικό συντελεστή, ενώ διαθέτουν μία μεγάλη κρυστάλλινη οροφή με επιφάνεια 1,28 τ.μ., που προσφέρει προστασία 99,9% από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. Είναι τετρακίνητα, έχουν δύο ηλεκτροκινητήρες που φτάνουν στους 490 ίππους. Από τη στάση μέχρι και τα πρώτα 100 χλμ./ώρα χρειάζεται μόλις 4 δευτερόλεπτα. Όπως και στο EL6, την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια παρέχουν δύο επιλογές μπαταρίας (Standard και Long Range) με ωφέλιμη χωρητικότητα 73,5 και 90 kWh που προσφέρουν αυτονομία 590 και 560 χιλιομέτρων, αντίστοιχα. Οι τιμές στην ελληνική αγορά για το νέο ET5 ξεκινούν από 61.900 και 71.900 ευρώ, ενώ για το ET5 Touring, αντίστοιχα, από 66.900 και 73.900 ευρώ.

