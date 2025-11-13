Audi F1: Αποκάλυψε τα χρώματα με τα οποία θα τρέχει από το 2026

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Audi αποκάλυψε στο Audi Brand Experience Centre στο Μόναχο ένα concept livery που δείχνει ξεκάθαρα την κατεύθυνση της πρώτης της συμμετοχής στη Formula 1 από το 2026.
Η παρουσίαση συνοδεύτηκε από το πρωτότυπο R26 Concept, το οποίο λειτουργεί ως «βιτρίνα» ταυτότητας πριν δούμε το πραγματικό μονοθέσιο στις αρχές του 2026.
Η παλέτα συνδυάζει titanium, carbon black και το χαρακτηριστικό Audi red, με τους τέσσερις δακτυλίους ενσωματωμένους στο σχέδιο. Στόχος, όπως λέει η εταιρεία, είναι να έχει «το πιο εντυπωσιακό αυτοκίνητο στην πίστα» από το 2026.
Η Audi εισέρχεται στη F1 με δικό της κινητήρα και δικό της σασί βάσει των νέων κανονισμών του 2026, έχοντας αναπτύξει το power unit στη Neuburg (Γερμανία), ενισχύοντας το εργοστάσιο της Sauber στη Hinwil (Ελβετία) και ανοίγοντας το UK Technology Centre στο Bicester. Η πρώτη εμφάνιση στην πίστα για το μονοθέσιο τοποθετείται στις αρχές του 2026.
