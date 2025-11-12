Premium coupe SUV για οικογένεια: Οι 3 επιλογές που πρέπει να δεις

Η εποχή που τα οικογενειακά SUV έμοιαζαν απλώς με… φουσκωμένα hatchback έχει περάσει. Σήμερα, η μόδα των coupe SUV συνδυάζει πρακτικότητα με σχεδιαστική τόλμη, δίνοντας μια πιο δυναμική διάσταση στην καθημερινότητα.

Κι αν το ζητούμενο είναι ένα premium μοντέλο με σπορ εμφάνιση, τεχνολογία αιχμής και χώρους για όλη την οικογένεια, τότε τρεις επιλογές ξεχωρίζουν: BMW X2, Audi Q3 Sportback και Peugeot 3008.

BMW X2 – Ο πιο σπορ εκπρόσωπος – από 43.870€

Η δεύτερη γενιά της BMW X2 άλλαξε ριζικά χαρακτήρα: από crossover με coupe επιρροές μετατράπηκε σε κανονικό coupe SUV, με σιλουέτα που θυμίζει τη μεγάλη Χ4. Το μήκος της έφτασε τα 4,56 μέτρα, το μεταξόνιο τα 2,69 μ., και η συνολική εικόνα αποπνέει δύναμη και νεανική αυτοπεποίθηση. Οι μεγάλες γρίλιες, τα αιχμηρά LED φώτα και η έντονη πτώση της οροφής δημιουργούν μια επιβλητική παρουσία που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Στο εσωτερικό, η X2 ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της BMW με την καμπύλη οθόνη Curved Display, συνδυάζοντας 10,25’’ ψηφιακό πίνακα οργάνων και 10,7’’ infotainment με το λογισμικό BMW Operating System 9. Η ποιότητα κύλισης και τα υλικά είναι κορυφαία, ενώ οι χώροι πίσω παραμένουν επαρκείς παρά τη σπορ γραμμή της οροφής. Το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 560 λίτρα, ιδανικό για οικογενειακές αποδράσεις.

Η γκάμα ξεκινά από την sDrive20i με τον 1.5 turbo mild hybrid των 170 (+19) ίππων, ενώ κορυφή αποτελεί η X2 M35i xDrive με 300 ίππους και τετρακίνηση, ενώ υπάρχουν αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές με την iX2. Η ανάρτηση παραμένει σφιχτή και η αίσθηση στο τιμόνι θυμίζει περισσότερο hatchback παρά SUV — αυτό είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της. Ένα premium μοντέλο που οδηγείται με πάθος, χωρίς να χάνει τη χρηστικότητά του.

