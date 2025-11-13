Είναι παράνομος ο κοτσαδόρος σε ΙΧ; – Τι λέει ο νόμος, ποια είναι τα πρόστιμα

Η νομοθεσία για τους κοτσαδόρους στα ΙΧ έχει πλέον δύο βασικούς πυλώνες: από τη μία την απαγόρευση τοποθέτησης και την υποχρεωτική αφαίρεση των παλαιών, σταθερού τύπου κοτσαδόρων και από την άλλη, την ορθή χρήση των εγκεκριμένων, αποσπώμενων μονάδων.

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τι ισχύει και ποιες είναι οι διαφορές στις ποινές και τα πρόστιμα αναλόγως τις περίπτωσης.

Τέλος εποχής για τους σταθερούς κοτσαδόρους

Η σημαντικότερη αλλαγή που έχει επιφέρει η νομοθεσία (Υ.Α. 2805/21), είναι η ρητή απαγόρευση της χρήσης σταθερών (μόνιμων) κοτσαδόρων. Αυτό το μέτρο ελήφθη αυστηρά για λόγους ασφαλείας.

Ο σταθερός κοτσαδόρος, κρίθηκε επικίνδυνος σε περίπτωση οπίσθιας σύγκρουσης, καθώς λειτουργεί ως προεξέχον αντικείμενο που μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στο άλλο όχημα ή τραυματισμό σε πεζούς. Όσοι ιδιοκτήτες φέρουν σταθερούς, οφείλουν να τους αφαιρέσουν ή να τους αντικαταστήσουν με τους εγκεκριμένους, αποσπώμενους ή αναδιπλούμενους κοτσαδόρους.

Δεν αρκεί μόνο αυτό όμως, καθώς όταν δεν υπάρχει έλξη φορτίου (μπαγκαζιέρα, τρέιλερ κτλ.) ο οδηγός οφείλει να αφαιρέσει την λεγόμενη «μπίλια», δηλαδή το αποσπώμενο τμήμα του κοτσαδόρου ή να έχει φροντίσει στην αναδίπλωση του, αν πρόκειται για αυτό τον τύπο.

Σε αντίθετη περίπτωση, προβλέπονται πρόστιμα και ποινές, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

Η «βαριά» παράβαση: Πρόστιμο 200€, αφαίρεση πινακίδων και άδειας

Η κυκλοφορία με σταθερό (μόνιμο) κοτσαδόρο αποτελεί πλέον σοβαρή παράβαση των τεχνικών προδιαγραφών του οχήματος. Ο νόμος θεωρεί αυτό το εξάρτημα επικίνδυνο και εάν σε έναν έλεγχο διαπιστωθεί η ύπαρξη του, η ποινή είναι άμεση και αυστηρή:

Πρόστιμο: 200€

Ποινή Point System: 7 βαθμοί

Αφαίρεση άδεια κυκλοφορίας και πινακίδων για 15 ημέρες

Οι πινακίδες δεν επιστρέφονται αν δεν προσκομιστεί βεβαίωση ότι ο σταθερός κοτσαδόρος έχει αφαιρεθεί (ή αντικατασταθεί με νόμιμο αποσπώμενο) και το όχημα πληροί ξανά τις προδιαγραφές.

Η «ελαφριά» παράβαση

Εάν έχετε νόμιμο αποσπώμενο ή αναδιπλούμενο κοτσαδόρο, αλλά παραλείψετε να αφαιρέσετε την μπίλια ή να το αναδιπλώσετε ενώ δεν ρυμουλκείτε κάτι, τότε υποπίπτετε σε παράβαση, η οποία θεωρείται χαμηλότερης επικινδυνότητας και η ποινή είναι:

Πρόστιμο: 33€

Ποινή Point System: 5 βαθμοί

Σε αυτή την περίπτωση, δεν αφαιρούνται οι πινακίδες ή το δίπλωμα, καθώς το εξάρτημα είναι νόμιμο. Η παράβαση αφορά αποκλειστικά την εσφαλμένη χρήση του (μη αφαίρεση του αποσπώμενου τμήματος ή μη αναδίπλωση).

Αν δεν υπάρχει εργοστασιακός εγκεκριμένος κοτσαδόρος και θέλω να τοποθετήσω;

Η νόμιμη διαδικασία για τοποθέτηση κοτσαδόρου εκ των υστέρων είναι σαφής:

1. Αποκλειστικά αποσπώμενος: Επιλογή μόνο αποσπώμενου ή αναδιπλούμενου κοτσαδόρου με Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου (σήμανση ‘e’).

2. Επαγγελματική εγκατάσταση: Τοποθέτηση από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, το οποίο υποχρεούται να εκδώσει «Βεβαίωση Ορθής Τοποθέτησης και Δήλωση Συμμόρφωσης» για την υποχρεωτική ηλεκτρική σύνδεση.

3. Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ: Ο κοτσαδόρος ελέγχεται πλέον υποχρεωτικά στο ΚΤΕΟ, το οποίο πιστοποιεί τη νομιμότητα της εγκατάστασης και την ορθή λειτουργία των φώτων.

Δίπλωμα και βάρος: Πότε χρειάζεστε αναβάθμιση

Πέρα από τα πρόστιμα για την τοποθέτηση και χρήση του κοτσαδόρου, ο οδηγός πρέπει να έχει και το κατάλληλο δίπλωμα. Η κατηγορία καθορίζεται από το Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βάρος (ΜΕΒ), όπως αναγράφεται στις άδειες κυκλοφορίας:

• Κατηγορία B: Συνολικό ΜΕΒ (ΙΧ + Τρέιλερ) έως 3.500 κιλά

• Κατηγορία B με κωδικό 96: Συνολικό ΜΕΒ από 3.501 έως 4.250 κιλά

• Κατηγορία B+E: Συνολικό ΜΕΒ άνω των 4.250 κιλών

Σημειώνουμε ότι το ΜΕΒ αφορά την τιμή που αναγράφεται στις άδειες του αυτοκινήτου και του συρόμενου και όχι στο βάρος που έχουν συνδυαστικά αυτά τα δύο σε έναν ενδεχόμενο έλεγχο. Για παράδειγμα, αν πραγματοποιείται έλξη ενός τρέιλερ σκάφους που δεν είναι φορτωμένο και το πραγματικό συνδυαστικό βάρος είναι κάτω από τα 3.500 κιλά, σημασία έχει το τι γράφουν οι άδειες κυκλοφορίας. Αν το ΜΕΒ υπερβαίνει τα 3.500 κιλά και δεν έχετε «αναβαθμισμένο» δίπλωμα, θα σας βεβαιωθεί παράβαση παρά το ότι ένα τρέιλερ σκάφους χωρίς φορτίο ζυγίζει πραγματικά πολύ λιγότερο από το ΜΕΒ που αναγράφεται στην άδεια του.

Τι κρατάμε

Απαγορεύεται ρητά η ύπαρξη σταθερού τύπου κοτσαδόρου

η ύπαρξη Εγκεκριμένοι τύποι θεωρούνται πλέον οι αφαιρούμενοι ή αναδιπλούμενοι

200 ευρώ πρόστιμο, 7 βαθμοί ποινής και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων σε όσους δεν συμμορφώνονται με αυτό

σε όσους δεν συμμορφώνονται με αυτό Πολύ χαμηλότερο πρόστιμο και 5 βαθμοί ποινής σε όσους δεν έχουν αφαιρέσει το τμήμα του αποσπόμενου κοτσαδόρου, όταν δεν πραγματοποιείται έλξη φορτίου

Πηγή: autotypos.gr

