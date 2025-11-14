Το προηγμένο σύστημα hands-free οδήγησης BlueCruise είναι διαθέσιμο σε 4 μοντέλα της Ford (video)

Η Ford ανακοίνωσε την επέκταση της διαθεσιμότητας του συστήματος BlueCruise, προσφέροντας σε χιλιάδες νέους πελάτες πρόσβαση σε «hands-free» οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους.

Μετά την αρχική του διάθεση στην Ευρώπη στη νέα Mustang Mach-E, το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού BlueCruise εισάγεται από την άνοιξη του 2026 στα μοντέλα Puma, Puma Gen-E, Kuga και Ranger PHEV.

Σε όλο τον κόσμο, οι οδηγοί μοντέλων των Ford και Lincoln έχουν ήδη διανύσει πάνω από 888 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε αυτοκινητόδρομους χρησιμοποιώντας την τεχνολογία BlueCruise.

Με την κυκλοφορία του στη Μ. Βρετανία, το BlueCruise ήταν το πρώτο σύστημα του είδους του που έλαβε έγκριση το 2023 από τις κανονιστικές αρχές της Ευρώπης. Έκτοτε, το BlueCruise έχει λάβει έγκριση για χρήση σε 16 ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός που το καθιστά το πιο ευρέως διαθέσιμο σύστημα του είδους του στη Γηραιά Ήπειρο. Το σύστημα εξασφαλίζει πρόσβαση σε περισσότερα από 135.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων, οι οποίοι αποκαλούνται Blue Zones, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν οδικά ταξίδια διασχίζοντας πολλές χώρες.

Με την ευρεία αυτή γεωγραφική διαθεσιμότητά του, ένας οδηγός μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει το BlueCruise σε έξι χώρες, ταξιδεύοντας από τη Στοκχόλμη έως και τη Ρώμη, καλύπτοντας περισσότερα από 2.000 χιλιόμετρα και απολαμβάνοντας hands-free οδήγηση για περίπου 25 ώρες.

