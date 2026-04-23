Υπερταμείο: Προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για αξιοποίηση 22 περιφερειακών αεροδρομίων με στόχο επενδύσεις και ανάπτυξη

Την έναρξη διεθνούς διαγωνισμού για την αξιοποίηση 22 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, σηματοδοτώντας την εκκίνηση μιας σημαντικής επενδυτικής πρωτοβουλίας για τις αεροπορικές υποδομές.

Η διαδικασία αφορά αεροδρόμια που σήμερα διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και προβλέπει την παραχώρησή τους μέσω σύμβασης διάρκειας περίπου 40 ετών, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: αρχικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος και στη συνέχεια με την υποβολή δεσμευτικών προσφορών από τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα. Ως καταληκτική ημερομηνία για την πρώτη φάση έχει οριστεί η 30ή Ιουνίου 2026.

Τα 22 αεροδρόμια που εντάσσονται στο σχέδιο αξιοποίησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, της Αλεξανδρούπολης, της Νάξου, της Σύρου, της Χίου και της Αεροδρόμιο Πάρου, και θα αξιοποιηθούν ως ενιαίο επενδυτικό σύνολο (cluster).

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η παραχώρηση εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη βελτίωση των υποδομών, στην αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Για την υλοποίηση της διαδικασίας, το Υπερταμείο έχει ορίσει συμβούλους τη Eurobank ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τη Doxiadis Associates ως τεχνικό σύμβουλο, καθώς και τις Your Legal Partners και Dracopoulos & Vassalakis ως νομικούς συμβούλους για τη διαγωνιστική διαδικασία.

