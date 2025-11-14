Η θέση του ΣΕΑΑ για την απάτη στο ΦΠΑ για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Θέση για την καλοστημένη μεθόδευση απάτης στο πεδίο του ΦΠΑ στις αγοραπωλησίες των μεταχειρισμένων οχημάτων εντός της ΕΕ που αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ, πήρε ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, οι εμπλεκόμενες ελληνικές εταιρείες εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων συνεργάζονταν με μία βουλγαρική εταιρεία-βιτρίνα, με στόχο την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ κατά τον τελωνισμό των οχημάτων στην Ελλάδα.

Η βουλγαρική εταιρεία αγόραζε οχήματα από τη Γερμανία στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, για λογαριασμό των εταιρειών στην Ελλάδα και, στη συνέχεια, τους τα μεταπωλούσε με τιμολόγια που ανέφεραν ψευδώς ότι εφαρμόζεται το Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους. Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, οι Έλληνες αγοραστές χρησιμοποιούσαν αυτά τα παραπλανητικά τιμολόγια κατά τη διαδικασία του τελωνισμού των οχημάτων στην Ελλάδα, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ.

«Στην αγορά αυτοκινήτου, είναι γνωστό ότι σχεδόν όλα τα προς εξαγωγή, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρώπη, οφείλουν να καταβάλουν ΦΠΑ στη χώρα που θα καταλήξουν», αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει: «είναι ασφαλές να αγοράζουν από εμπόρους αυτοκίνητα μόνο στις περιπτώσεις που οι ίδιοι έχουν επιβεβαιώσει με τα τελωνεία ότι καταβλήθηκε ο ΦΠΑ στη χώρα μας. Αυτό γιατί είναι πρακτικά αδύνατο οι ιδιώτες αγοραστές να επιβεβαιώσουν με τις ξένες αρχές τις περιπτώσεις αυτοκινήτων που ο ΦΠΑ έχει οριστικά καταβληθεί στη χώρα προέλευσης και άρα δεν οφείλεται στην Ελλάδα.

Τυχόν υποβολή πλαστών – ψευδών στοιχείων κατά τον εκτελωνισμό, για την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ, οδηγεί σε δέσμευση του αυτοκινήτου, ωσότου καταβληθούν οι διαφυγόντες φόροι και τα πρόστιμα λαθρεμπορίας. Η δέσμευση αφορά τον ιδιοκτήτη του οχήματος κατά το χρόνο της διαπίστωσης της παράβασης, ανεξάρτητα αν τελωνίστηκε στο όνομα εμπόρου ή άλλου ιδιώτη.

Αν τυχόν η εισαγωγή του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στη χώρα μας έχει γίνει απευθείας στο όνομα του αγοραστή, αυτός όχι μόνο δεν μπορεί να αξιώσει ευθύνες από το μεσάζοντα – κρυπτόμενο έμπορο για τους φόρους, πρόστιμα κλπ, αλλά θα βρεθεί και ο ίδιος υπόλογος με ποινικές διώξεις για λαθρεμπορία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί 19 οχήματα, στην πλειονότητά τους πολυτελή, με συνολική αξία άνω των 885.000 ευρώ, ενώ η απώλεια ΦΠΑ για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται σε πάνω από 212.000 ευρώ.

