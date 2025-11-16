Continental GT Supersports: Η ελαφρύτερη Bentley των τελευταίων 85 χρόνων

Δεν το λες συχνά για μια Bentley, αλλά αυτή εδώ δεν έχει σκοπό να σε χαλαρώσει. Η Continental GT Supersports είναι η πιο οδηγοκεντρική εκδοχή του βρετανικού coupe εδώ και δεκαετίες — και η ελαφρύτερη Bentley που έχει βγει από το Crewe τα τελευταία 85 χρόνια.

Αν το όνομα «Supersports» ξυπνά αναμνήσεις, είναι γιατί επιστρέφει με ένα νέο νόημα: λιγότερο βάρος, περισσότερη ουσία.

Η φιλοσοφία της είναι ξεκάθαρη από μακριά. Το σώμα από ανθρακονήματα, ο μεγάλος πίσω διαχύτης και οι τεράστιες εισαγωγές αέρα θυμίζουν track-day car με πολυτελή σήματα. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ό,τι λείπει: δεν υπάρχουν πίσω καθίσματα, ούτε αερανάρτηση, ούτε ηχομόνωση. Η Supersports ζυγίζει 1.995 κιλά -νούμερο αστείο για Bentley– και κάθε κιλό που χάθηκε, δείχνει να άλλαξε τη φυσιογνωμία της.

Από το σατέν στο carbon

Ανοίγοντας την πόρτα, δεν υπάρχει το γνώριμο άρωμα ξύλου και χρωμίου. Το βλέμμα πέφτει πάνω σε carbon bucket seats, μια κονσόλα με ανθρακονημάτινες λεπτομέρειες και ένα απλό, μεταλλικό selector. Η Bentley κράτησε ό,τι χρειαζόταν για την αίσθηση του premium, αλλά έκοψε οτιδήποτε περιττό για την αίσθηση της οδήγησης.

Η θέση οδήγησης είναι πιο χαμηλή, το τιμόνι βαρύτερο και πιο άμεσο, ενώ το περιβάλλον αποπνέει αγωνιστική πειθαρχία – χωρίς να εγκαταλείπει την πολυτέλεια. Ακόμη και το δέρμα Alcantara στα καθίσματα έχει μια τραχιά, «mechanical» αίσθηση, πιο κοντά σε Porsche GT3 παρά σε Bentayga.

Ο ήχος του καθαρού V8

Κάτω από το μακρύ καπό βρίσκεται ο V8 4.0 twin-turbo της μάρκας, εδώ σε μια αγνή, ατρόμητη εκδοχή με 666 ίππους και 800 Nm. Η κίνηση μεταδίδεται μόνο πίσω, μέσω ενός διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων – πρώτη φορά που το Gran Tourer της Bentley εγκαταλείπει τη μόνιμη τετρακίνηση.

