Εθνική Ελλάδας: Για τη νίκη γοήτρου κόντρα στη Σκωτία – Τα σχέδια του Γιοβάνοβιτς για το βασικό σχήμα

Η Εθνική Ελλάδας φιλοξενεί απόψε (21:45 – ALPHA) τη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική του 3ου ομίλου των ευρωπαϊκών προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Η Ελλάδα έχει ήδη μείνει εκτός πρόκρισης, αλλά θέλει αντίδραση και νίκη γοήτρου απέναντι σε μια Σκωτία που από τη μεριά της διεκδικεί την πρώτη παρουσία της σε Μουντιάλ μετά το 1998.

Η πορεία της Εθνικής στα προκριματικά είναι απογοητευτική, με βαριές ήττες εντός και εκτός έδρας από τη Δανία και το πρόσφατο 3–1 στη Γλασκώβη από τη Σκωτία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να παρουσιάσει μια ομάδα με ενέργεια και όρεξη, παρά το γεγονός ότι το βαθμολογικό κίνητρο έχει ουσιαστικά χαθεί. Στο αποψινό ματς ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται να συνεχίσει το «πάντρεμα» βασικών στελεχών με νέο αίμα.

Ποδοσφαιριστές όπως ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο Κώστας Τσιμίκας, ο Τάσος Μπακασέτας, ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Χρήστος Τζόλης αποτελούν τον κορμό, με τις πληροφορίες να θέλουν τον ομοσπονδιακό τεχνικό να εξετάζει ξανά 4-2-3-1. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στους νεοφερμένους της αποστολής, όπως ο Ελληνοαυστραλός Νεκτάριος Τριάντης, που διεκδικεί χρόνο συμμετοχής και το ντεμπούτο του με το εθνόσημο.

Όσον αφορά το αρχικό σχήμα, κάτω από τα δοκάρια ο Βλαχοδήμος έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με τον Τζολάκη, στην άμυνα είναι πιθανό ο Ρέτσος να πλαισιώσει τον Κουλιεράκη και στα δύο άκρα να βρεθούν ο Τσιμίκας ή ο Γιαννούλης με τον Βαγιαννίδη. Για το κέντρο ο Μουζακίτης θέτει υποψηφιότητα για να παίξει μπροστά από τον Σιώπη και μπροστά τους να είναι είτε ο Μάνταλος είτε ο Μπακασέτας. Για τα δυο άκρα οι Καρέτσας και Τζόλης είναι τα φαβορί ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Παυλίδη στη θέση του φορ.

Την αποστολή της Ελλάδας αποτελούν οι: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Τάσος Μπακασέτας, Ανδρέας Τεττέη, Βαγγέλης Παυλίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας και Νεκτάριος Τριάντης.

