Συγκλονίζει η Μάριον Τζόουνς για την ασθένειά της: «Τα γόνατά μου κρέμονται από μια κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια»

Από την απόλυτη δόξα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες… μέχρι την καταστροφή της φήμης της. Η 50χρονη πλέον Μάριον Τζόουνς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας που επηρεάζουν τα γόνατά της.

Η Αμερικανίδα αθλήτρια αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα των σπριντ στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές εκείνης του 2000 αφού σημάδεψε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, όπου κέρδισε τρία χρυσά και δύο χάλκινα μετάλλια στο στίβο μέχρι που τα έχασε όλα, της αφαιρέθηκαν τα μετάλλιά της για χρήση ντόπινγκ και επειδή είπε ψέματα κατά τη διάρκεια της έρευνας, καταδικάστηκε επίσης σε έξι μήνες φυλάκιση.

Πλέον, στα 50 της χρόνια, πάσχει από μια σπάνια αυτοάνοση ασθένεια που επηρεάζει τα γόνατά της και σε ένα βίντεο που δημοσίευσε πρόσφατα, φαίνεται ότι η Αμερικανίδα δυσκολεύεται να ανέβει και να κατέβει τις σκάλες.

«Με ρωτούν πάντα: “Είσαι η Μάριον Τζόουνς; Ήσουν κάποτε η πιο γρήγορη γυναίκα στον κόσμο!” Κανείς όμως δεν ρωτάει “πώς είναι τα γόνατά σου;”. Λοιπόν, τα γόνατά μου κρέμονται από μια κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» έγραψε.

