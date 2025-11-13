Ξέσπασε ο Έβανς μετά τον νέο τραυματισμό του: «Η ζωή δεν είναι δίκαιη, ο θεός κάνει λάθη»

Δύσκολες ώρες για τον Κίναν Έβανς, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις για τη 10η αγωνιστική της Euroleague, όπου υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό του πόδι.

Στο πρώτο μήνυμα μετά τον τραυματισμό του, ο 29χρονος γκαρντ εκφράζει την απογοήτευσή του για ό,τι του συνέβη λέγοντας ότι «η ζωή δεν είναι δίκαιη», προσθέτοντας, ωστόσο ότι είναι η ώρα να σκύψει το κεφάλι και να επιστρέψει στη δουλειά, στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Η ανάρτηση του Κίναν Έβανς μετά τον τραυματισμό του

«Η ζωή δεν είναι δίκαιη και ποτέ δεν θα είναι. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ… Ο θεός δεν κάνει λάθη. Δεν καταλαβαίνω το γιατί και δεν θέλω να βασανίζω τον εαυτό μου προσπαθώντας να το καταλάβω. Ελέγχω ό,τι μπορώ να ελέγξω, κι αυτή ήταν πάντα η στάση μου όταν βρίσκομαι σε μια τέτοια θέση. Ώρα να σκύψω το κεφάλι και να επιστρέψω στη δουλειά. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τα μηνύματα», έγραψε ο Κίναν Έβανς στο σχετικό post του.

