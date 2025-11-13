search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ξέσπασε ο Έβανς μετά τον νέο τραυματισμό του: «Η ζωή δεν είναι δίκαιη, ο θεός κάνει λάθη»

Δύσκολες ώρες για τον Κίναν Έβανς, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις για τη 10η αγωνιστική της Euroleague, όπου υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό του πόδι.

Στο πρώτο μήνυμα μετά τον τραυματισμό του, ο 29χρονος γκαρντ εκφράζει την απογοήτευσή του για ό,τι του συνέβη λέγοντας ότι «η ζωή δεν είναι δίκαιη», προσθέτοντας, ωστόσο ότι είναι η ώρα να σκύψει το κεφάλι και να επιστρέψει στη δουλειά, στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

«Η ζωή δεν είναι δίκαιη και ποτέ δεν θα είναι. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ… Ο θεός δεν κάνει λάθη. Δεν καταλαβαίνω το γιατί και δεν θέλω να βασανίζω τον εαυτό μου προσπαθώντας να το καταλάβω. Ελέγχω ό,τι μπορώ να ελέγξω, κι αυτή ήταν πάντα η στάση μου όταν βρίσκομαι σε μια τέτοια θέση. Ώρα να σκύψω το κεφάλι και να επιστρέψω στη δουλειά. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τα μηνύματα», έγραψε ο Κίναν Έβανς στο σχετικό post του.

