Euro 2028: Ανακοινώθηκαν τα γήπεδα και το πρόγραμμα της διοργάνωσης – Σέντρα στο Κάρντιφ, τελικός στο Γουέμπλεϊ

Το Κάρντιφ θα φιλοξενήσει τον εναρκτήριο αγώνα του Euro 2028 στις 9 Ιουνίου, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου στις 9 Ιουλίου.

Η UEFA ανακοίνωσε τα γήπεδα που θα φιλοξενηθούν οι αγώνες στη Βρετανία και την Ιρλανδία, παράλληλα με τις ακριβείς ημερομηνίες για κάθε αγώνα.

Οι ημιτελικοί και ένας από τους προημιτελικούς θα φιλοξενηθούν επίσης στο Γουέμπλεϊ, ενώ οι υπόλοιποι προημιτελικοί θα διεξαχθούν στο Δουβλίνο, τη Γλασκώβη και το Κάρντιφ. Οι αγώνες της φάσης των 16 θα διεξαχθούν σε όλα τα γήπεδα υποδοχής, εκτός του Γουέμπλεϊ.

Αναλυτικά τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν το Euro 2028:

Ουαλία (Κάρντιφ) «Εθνικό Στάδιο Ουαλίας»

Ιρλανδία (Δουβλίνο) «Αρίνα Δουβλίνου»

Σκωτία (Γλασκώβη) «Χάμπντεν Παρκ»

Αγγλία (Νιούκαστλ) «Σεν Τζέιμς Παρκ»

Αγγλία (Μάντσεστερ) «Ετιχαντ»

Αγγλία (Λίβερπουλ) «Χιλ Ντίκινσον»

Αγγλία (Μπέρμιγχαμ) «Βίλα Παρκ»

Αγγλία (Λονδίνο) «Στάδιο Tότεναμ Χότσπουρ»

Αγγλία (Λονδίνο) «Γουέμπλεϊ»

