Οι 30 ομάδες που έχουν προκριθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026

Η Κροατία έγινε η 30ή εθνική ομάδα που έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στο Μουντιάλ του 2026, το οποίο θα διαξαχθεί το καλοκαίρι του 2026 σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό.

Στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί μέχρι τώρα:

-Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

-UEFA: Αγγλία, Γαλλία, Κροατία

-AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία.

-CAF (Αφρική): Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού.

-CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη.

-OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία

Οι θέσεις πρόκρισης:

-AFC: οκτώ απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-CAF: εννέα απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-CONCACAF: έξι απευθείας θέσεις (3 + 3 για τους συνδιοργανωτές) + δύο θέσεις στο τουρνουά Play-Off

-CONMEBOL: έξι απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-OFC: μία απευθείας θέση + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-UEFA: 16 απευθείας θέσεις

H κλήρωση

Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στο “Kennedy Center” στην Ουάσινγκτον.

Η κλήρωση θα αρχίσει στις 12:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας). Οι ομάδες που εκπροσωπούν τις διοργανώτριες χώρες θα τοποθετηθούν στις θέσεις A1 (Μεξικό), B1 (Καναδάς) και D1 (ΗΠΑ), σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που δημοσιεύθηκε πέρυσι.

Συνολικά, 42 από τις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι γνωστές μέχρι την κλήρωση, με τις τελευταίες έξι πολυπόθητες θέσεις να καθορίζονται μέσω αγώνων play-off τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

To τουρνουά των play-off, μια νέα διοργάνωση που θα δει έξι ομάδες από πέντε από τις έξι συνομοσπονδίες (με την UEFA να διοργανώνει ξεχωριστά play-off για τις τελευταίες τέσσερις ευρωπαϊκές θέσεις) να αγωνίζονται για δύο θέσεις, θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ τον Μάρτιο.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

14 Νοεμβρίου 2025

Λουξεμβούργο – Γερμανία 0-2 (49′, 69′ Βολτεμάντε)

Σλοβακία – Βόρεια Ιρλανδία 1-0 (90’+1′ Μπόμπτσεκ)

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο

21:45 Γερμανία – Σλοβακία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Γερμανία 5 12

Σλοβακία 5 12

Βόρεια Ιρλανδία 5 6

Λουξεμβούργο 5 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

21:45 Σλοβενία – Κόσοβο

21:45 Ελβετία – Σουηδία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Κόσοβο – Ελβετία

21:45 Σουηδία – Σλοβενία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Ελβετία 4 10

Κόσοβο 4 7

Σλοβενία 4 3

Σουηδία 4 1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

21:45 Ελλάδα – Σκωτία

21:45 Δανία – Λευκορωσία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

21:45 Σκωτία – Δανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Δανία 4 10

Σκωτία 4 10

Ελλάδα 4 3

Λευκορωσία 4 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία 0-2 (20′ Γκούντμουντσον, 39′ Ίνγκασον)

Γαλλία – Ουκρανία 4-0 (55’πέν,83′ Μπαπέ, 76′ Ολίσε, 84′ Εκιτικέ)

16 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία

19:00 Ουκρανία – Ισλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Γαλλία 5 13 –Προκρίθηκε

Ισλανδία 5 7

Ουκρανία 5 7

Αζερμπαϊτζάν 5 1

5ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

19:00 Γεωργία – Ισπανία

19:00 Τουρκία – Βουλγαρία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βουλγαρία – Γεωργία

21:45 Ισπανία – Τουρκία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Ισπανία 4 12

Τουρκία 4 9

Γεωργία 4 3

Βουλγαρία 4 0

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία – Ουγγαρία 0-1 (33′ Βάργκα)

Ιρλανδία – Πορτογαλία 2-0 (17′,45′ Πάροτ)

16 Νοεμβρίου 2025

16:00 Ουγγαρία – Ιρλανδία

16:00 Πορτογαλία – Αρμενία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Πορτογαλία 5 10

Ουγγαρία 5 8

Ιρλανδία 5 7

Αρμενία 5 3

7ος ΟΜΙΛΟΣ

14 Νοεμβρίου 2025

Φινλανδία – Μάλτα 0-1 (82′ Γκρετς)

Πολωνία – Ολλανδία 1-1 (43′ Καμίνσκι – 47′ Ντεπάι)

Ρεπό: Λιθουανία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Μάλτα – Πολωνία

21:45 Ολλανδία – Λιθουανία

Ρεπό: Φινλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Ολλανδία 7 17

Πολωνία 7 14

Φινλανδία 8 10

Μάλτα 7 5

Λιθουανία 7 3

8ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

19:00 Κύπρος – Αυστρία

21:45 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ρουμανία

Ρεπό: Σαν Μαρίνο

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Αυστρία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη﻿

21:45 Ρουμανία – Σαν Μαρίνο

Ρεπό: Κύπρος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Αυστρία 6 15

Βοσνία 6 13

Ρουμανία 6 10

Κύπρος 7 8

Σαν Μαρίνο 7 0

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Νορβηγία – Εσθονία 4-1 (50′,52′ Σόρλοτ, 56′,62′ Χάαλαντ – 65′ Σαάρμα)

Μολδαβία – Ιταλία 0-2 (88′ Μαντσίνι, 90’+3 Εσπόζιτο)

Ρεπό: Ισραήλ

16 Νοεμβρίου 2025

21:45 Ισραήλ – Μολδαβία

21:45 Ιταλία – Νορβηγία

Ρεπό: Εσθονία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Νορβηγία 7 21

Ιταλία 7 18

Ισραήλ 7 9

Εσθονία 8 4

Μολδαβία 7 1

10ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

16:00 Καζακστάν – Βέλγιο

19:00 Λιχτενστάιν – Ουαλία

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βέλγιο – Λιχτενστάιν

21:45 Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία

Ρεπό: Καζακστάν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Βέλγιο 6 14

Β. Μακεδονία 7 13

Ουαλία 6 10

Καζακστάν 7 7

Λιχτενστάιν 6 0

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Ανδόρα – Αλβανία 0-1 (67′ Ασλάνι)

Αγγλία – Σερβία 2-0 (28′ Σάκα, 90′ Εζε)

Ρεπό: Λετονία

16 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αλβανία – Αγγλία

19:00 Σερβία – Λετονία

Ρεπό: Ανδόρα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Αγγλία 7 21 –Προκρίθηκε

Αλβανία 7 14

Σερβία 7 10

Λετονία 7 5

Ανδόρα 8 1

12ος ΟΜΙΛΟΣ

14 Νοεμβρίου 2025

Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο 1-2 (20′ Τζέσοπ – 33′ Άντζιτς, 42′ πέν. Κρστόβιτς)

Κροατία – Νησιά Φαρόε 3-1 (23′ Γκβάρντιολ, 57′ Μούσα, 70′ Βλάσιτς – 16′ Τούρι)

Ρεπό: Τσεχία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Τσεχία – Γιβραλτάρ

21:45 Μαυροβούνιο – Κροατία

Ρεπό: Νησιά Φαρόε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Κροατία 7 19 –Προκρίθηκε

Τσεχία 7 13

Νησιά Φαρόε 8 12

Μαυροβούνιο 7 9

Γιβραλτάρ 7 0

