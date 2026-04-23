search
ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 14:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.04.2026 13:12

Το Ιράν υποστηρίζει ότι πήρε τα πρώτα έσοδα από τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν έλαβε τα πρώτα έσοδα από τα διόδια που επέβαλε στα Στενά του Ορμούζ ,υποστήριξε ανώτερος αξιωματούχος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου Χαμιντρέζα Χατζιμπαμπάεϊ δήλωσε ότι «τα πρώτα έσοδα που εισπράχθηκαν από τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ κατατέθηκαν στον λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας».

Άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την ίδια δήλωση, χωρίς να επεκταθούν περαιτέρω.

Το Ιράν έχει επιτρέψει μόνο σε λίγα πλοία να διέλθουν από την πλωτή οδό, μια διαδρομή που σε καιρό ειρήνης αντιπροσωπεύει το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου, μαζί με άλλα ζωτικής σημασίας αγαθά.

Το ποσό δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά οι πληρωμές εκτιμάται ότι κυμαίνονται μεταξύ 1 εκατομμυρίου και 2 εκατομμυρίων δολαρίων, ανάλογα με το φορτίο.

Διαβάστε επίσης:

Φλωρεντία: Τουρίστρια σκαρφάλωσε στο Συντριβάνι του Ποσειδώνα για να πιάσει τα… γεννητικά του όργανα και προκάλεσε ζημιά 5.000 ευρώ!

ΗΠΑ: Τεράστιο παρασκήνιο για την παραίτηση Φέλαν – Οι καθυστερήσεις στα σχέδια ναυπήγησης πλοίων και η σχέση με τον Τραμπ

Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ δίνει μάχη για την επιβίωσή του στην πρωθυπουργία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΕ ενέκρινε τη νέα δόση ύψους 1,2 δισ. για την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κοβέσι έληξε άδοξα την κυβερνητική «στάση»: «Τους Εισαγγελείς τους ορίζουμε εμείς, όποιος διαφωνεί ας πάει στο… Λουξεμβούργο»   

ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Το σημείωμα που άφησε ο 40χρονος στη νέα του σύντροφο – Αύριο η κηδεία της Ελευθερίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση των F-16 και των Mirage - Media
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Le Parisien κάνει λόγο για σενάρια μεταφοράς ελληνικών Mirage στην Ουκρανία με αντάλλαγμα σύγχρονα Rafale

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα  Καρυστιανού  

ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Πώς δολοφόνησαν τον 25χρονο γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ - «Έγινε τσακωμός, τον χτύπησαν στην καρδιά», λέει αυτόπτης μάρτυρας

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το ραντεβού θανάτου και η εν ψυχρώ εκτέλεση με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3