Το Ιράν υποστηρίζει ότι πήρε τα πρώτα έσοδα από τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν έλαβε τα πρώτα έσοδα από τα διόδια που επέβαλε στα Στενά του Ορμούζ ,υποστήριξε ανώτερος αξιωματούχος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου Χαμιντρέζα Χατζιμπαμπάεϊ δήλωσε ότι «τα πρώτα έσοδα που εισπράχθηκαν από τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ κατατέθηκαν στον λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας».

Άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την ίδια δήλωση, χωρίς να επεκταθούν περαιτέρω.

Το Ιράν έχει επιτρέψει μόνο σε λίγα πλοία να διέλθουν από την πλωτή οδό, μια διαδρομή που σε καιρό ειρήνης αντιπροσωπεύει το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου, μαζί με άλλα ζωτικής σημασίας αγαθά.

Το ποσό δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά οι πληρωμές εκτιμάται ότι κυμαίνονται μεταξύ 1 εκατομμυρίου και 2 εκατομμυρίων δολαρίων, ανάλογα με το φορτίο.

