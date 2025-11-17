Πού θα δεις από κοντά το πιο premium SUV που έχει καταφθάσει στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Zeekr φέρνει στη Βόρεια Ελλάδα το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που στοχεύει στην κορυφή της κατηγορίας του.
Το αυτοκίνητο φιλοξενείται στο Mediterranean Cosmos (Θεσσαλονίκη), όπου οι επισκέπτες μπορούν να το δουν από κοντά, να γνωρίσουν τα συστήματα και την καμπίνα του και να κλείσουν test drive. Στο ίδιο σημείο διατίθεται για οδήγηση και το Zeekr X.
Το 7X ξεχωρίζει με σύγχρονη, αεροδυναμική σχεδίαση, μεγάλη καμπίνα και σαφές premium φινίρισμα. Κάτω από το «κέλυφος» κρύβεται μια πλατφόρμα 800V, που επιτρέπει φόρτιση 10–80% σε μόλις 13 λεπτά (σε ισχυρό DC), ενώ η μπαταρία 100 kWh υποστηρίζει αυτονομία έως 615 km (WLTP).
Με αυτά τα στοιχεία, το 7X εμφανίζεται ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα ηλεκτρικά SUV της αγοράς, ειδικά για όσους ζητούν γρήγορη φόρτιση, μεγάλη αυτονομία και αίσθηση πολυτέλειας.
