Πού θα δεις από κοντά το πιο premium SUV που έχει καταφθάσει στην Ελλάδα

Η Zeekr φέρνει στη Βόρεια Ελλάδα το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που στοχεύει στην κορυφή της κατηγορίας του.

Το αυτοκίνητο φιλοξενείται στο Mediterranean Cosmos (Θεσσαλονίκη), όπου οι επισκέπτες μπορούν να το δουν από κοντά, να γνωρίσουν τα συστήματα και την καμπίνα του και να κλείσουν test drive. Στο ίδιο σημείο διατίθεται για οδήγηση και το Zeekr X.

Τι είναι το Zeekr 7X;

Το 7X ξεχωρίζει με σύγχρονη, αεροδυναμική σχεδίαση, μεγάλη καμπίνα και σαφές premium φινίρισμα. Κάτω από το «κέλυφος» κρύβεται μια πλατφόρμα 800V, που επιτρέπει φόρτιση 10–80% σε μόλις 13 λεπτά (σε ισχυρό DC), ενώ η μπαταρία 100 kWh υποστηρίζει αυτονομία έως 615 km (WLTP).

Ισχύς: έως 646 PS , ροπή και απόδοση που παραπέμπουν σε κορυφαίο ηλεκτρικό SUV.

έως , ροπή και απόδοση που παραπέμπουν σε κορυφαίο SUV. Οδήγηση & ασφάλεια: πλούσιο πακέτο ADAS και συστημάτων υποβοήθησης για ασφαλή και άνετη καθημερινή χρήση.

πλούσιο πακέτο και συστημάτων υποβοήθησης για καθημερινή χρήση. Καμπίνα: ευρύχωρη, με premium υλικά και έμφαση στην εργονομία/συνδεσιμότητα.

Με αυτά τα στοιχεία, το 7X εμφανίζεται ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα ηλεκτρικά SUV της αγοράς, ειδικά για όσους ζητούν γρήγορη φόρτιση, μεγάλη αυτονομία και αίσθηση πολυτέλειας.

