search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 11:08
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 10:32

Πού θα δεις από κοντά το πιο premium SUV που έχει καταφθάσει στην Ελλάδα

17.11.2025 10:32
1758024509-2025_08_zeekr7x_2447_v002_fa_srgb

Η Zeekr φέρνει στη Βόρεια Ελλάδα το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που στοχεύει στην κορυφή της κατηγορίας του.

Το αυτοκίνητο φιλοξενείται στο Mediterranean Cosmos (Θεσσαλονίκη), όπου οι επισκέπτες μπορούν να το δουν από κοντά, να γνωρίσουν τα συστήματα και την καμπίνα του και να κλείσουν test drive. Στο ίδιο σημείο διατίθεται για οδήγηση και το Zeekr X.

Τι είναι το Zeekr 7X;

Το 7X ξεχωρίζει με σύγχρονη, αεροδυναμική σχεδίαση, μεγάλη καμπίνα και σαφές premium φινίρισμα. Κάτω από το «κέλυφος» κρύβεται μια πλατφόρμα 800V, που επιτρέπει φόρτιση 10–80% σε μόλις 13 λεπτά (σε ισχυρό DC), ενώ η μπαταρία 100 kWh υποστηρίζει αυτονομία έως 615 km (WLTP).

  • Ισχύς: έως 646 PS, ροπή και απόδοση που παραπέμπουν σε κορυφαίο ηλεκτρικό SUV.
  • Οδήγηση & ασφάλεια: πλούσιο πακέτο ADAS και συστημάτων υποβοήθησης για ασφαλή και άνετη καθημερινή χρήση.
  • Καμπίνα: ευρύχωρη, με premium υλικά και έμφαση στην εργονομία/συνδεσιμότητα.

Με αυτά τα στοιχεία, το 7X εμφανίζεται ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα ηλεκτρικά SUV της αγοράς, ειδικά για όσους ζητούν γρήγορη φόρτιση, μεγάλη αυτονομία και αίσθηση πολυτέλειας.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Τι συμβαίνει αν χτυπήσει κεραυνός αυτοκίνητο και γιατί είστε πιο ασφαλής απ’ όσο νομίζετε

Θεσσαλονίκη: Λευκά μπαλόνια στον ουρανό της πόλης, ως φόρος τιμής στα θύματα τροχαίων

Continental GT Supersports: Η ελαφρύτερη Bentley των τελευταίων 85 χρόνων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ficco new
ΚΟΣΜΟΣ

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε Τσεχία και Σλοβακία – Ανήμερα της επετείου της Βελούδινης Επανάστασης

iktinos_new
BUSINESS

Ικτίνος: Υπογραφή προσυμφώνου με την εταιρεία CBE Capital για το έργο της Σητείας

eric-chelle
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδόσφαιρο: Η Νιγηρία αποκλείστηκε από το Μουντιάλ και ο προπονητής της επιτέθηκε στον αντίπαλο – «Μας έκαναν βουντού» (video)

fotia_pylaia
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λήξη συναγερμού στην Πυλαία – Έσβησε η φωτιά, απεγκλωβίστηκε σώα η ένοικος

xristodoulidis-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος: Την Πέμπτη η συνάντηση Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

xristidou_tsouros
MEDIA

Στο πλευρό Τσουρού η Χρηστίδου: «Ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε “θα φύγω” και στο τέλος το κανάλι του είπε “φύγε”»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 11:07
ficco new
ΚΟΣΜΟΣ

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε Τσεχία και Σλοβακία – Ανήμερα της επετείου της Βελούδινης Επανάστασης

iktinos_new
BUSINESS

Ικτίνος: Υπογραφή προσυμφώνου με την εταιρεία CBE Capital για το έργο της Σητείας

eric-chelle
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδόσφαιρο: Η Νιγηρία αποκλείστηκε από το Μουντιάλ και ο προπονητής της επιτέθηκε στον αντίπαλο – «Μας έκαναν βουντού» (video)

1 / 3