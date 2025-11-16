Τι συμβαίνει αν χτυπήσει κεραυνός αυτοκίνητο και γιατί είστε πιο ασφαλής απ’ όσο νομίζετε

Δεν χρειάζεται να ανατρέξει κανείς στα μετεωρολογικά προγνωστικά μοντέλα, αρκεί να ρίξει μια ματιά έξω: βρέχει στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας και κατά τόπους τα φαινόμενα εκδηλώνονται με ισχυρές καταιγίδες και μεγάλη συχνότητα αστραπών και κεραυνών.

Μπορεί μια αστραπή να χτυπήσει ένα αυτοκίνητο; Όχι, δεν έχει συμβεί ποτέ. Αλλά ένας κεραυνός μπορεί μια χαρά να το βάλει στόχο.

Άλλο αστραπή, άλλο κεραυνός. Οι αστραπές είναι μια ηλεκτρική εκκένωση του υψηλού φορτίου στατικού ηλεκτρισμού που δημιουργείται στα σύννεφα, υπερνικώντας τη φυσική αντίσταση της ατμόσφαιράς. Δεν αγγίζει το έδαφος, είναι νέφους – νέφους δηλαδή.

Όταν όμως μια αστραπή αγγίξει το έδαφος, τότε γίνεται νέφους – εδάφους και μετονομάζεται σε κεραυνό. Η ηλεκτρική τάση που αναπτύσσεται κυμαίνεται από τα 10 έως τα 125 εκατομμύρια Volt, και το φορτίο από 1.000 έως 300.000 amps.

To θέμα με τη φύση είναι ότι δεν επιλέγουμε το πώς, πότε και που θα εκδηλώσει τα φαινόμενα της, οπότε αν και στατιστικά είναι σπάνιο, ναι, υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει κεραυνός ένα αυτοκίνητο, εν κινήσει ή στατικά. Το τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση είναι ολίγον τι χαοτικό και δεν μπορεί με ακρίβεια να προβλεφθεί.

Γιατί θα τη γλιτώσετε

Μπορεί ένα μέρος ή όλο το ηλεκτρικό κύκλωμα να «ψηθεί» αναλόγως του πόσο αυτό είναι αρκούντως μονωμένο, σίγουρα θα συμβούν σημαντικές υλικές ζημιές στο σημείο που θα χτυπήσει ο κεραυνός, το σημαντικό όμως είναι ότι οι επιβαίνοντες, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν θα πάθουν απολύτως τίποτα, πέραν της επείγουσας ανάγκης για αλλαγή εσώρουχων.

Ο λόγος είναι ότι κατασκευαστικά και εγγενώς, το αμάξωμα του αυτοκινήτου και το σασί περικλείουν τους επιβάτες σε ένα μεταλλικό κλωβό. Αυτός ο «εγκιβωτισμός» σε μέταλλο αποτελεί σωτήριο γεγονός, με τα εξωτερικά τμήματα του αυτοκινήτου να λειτουργούν ως «κλωβός Φάραντεϊ».

Κλωβός Φάραντεϊ, είναι οποιαδήποτε κατασκευή λειτουργεί ως «ασπίδα» προστασίας από ηλεκτρομαγνητικά πεδία για το εσωτερικό το οποίο περικλείει. Τα μέταλλα του αυτοκινήτου στην προκειμένη περίπτωση, είναι αγώγιμα υλικά και είναι αυτά μέσα από τα οποία διέρχεται το τεράστιο ηλεκτρικό φορτίο ενός κεραυνού στην περίπτωση που χτυήσει ένα αυτοκίνητο.

Οι επιβάτες, όντας ερχόμενοι σε επαφή με μη αγώγιμα υλικά, όπως τα καθίσματα και τα ταπέτα δαπέδου, δεν δέχονται ηλεκτρική εκκένωση, το ρεύμα «ψάχνει» την ευκολότερη δίοδο προς τον προορισμό του, που δεν είναι άλλος από το έδαφος. Το ερώτημα είναι βέβαια αν τα ελαστικά ενός αυτοκινήτου αποτελούν αγώγιμα υλικά και η απάντηση είναι πως όχι, σε καμία περίπτωση.

