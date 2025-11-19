Οι μεγαλύτεροι όμιλοι αντιπροσώπων της Ευρώπης προσθέτουν κινεζικές μάρκες, στοχεύοντας σε κέρδος και μείωση κινδύνου

Η πλειοψηφία των 50 κορυφαίων ευρωπαϊκών ομίλων αντιπροσώπων έχει αγκαλιάσει την εισροή κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη, προσθέτοντάς τις στις ήδη υπάρχουσες μάρκες τους, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων Xpeng και GAC ανακοίνωσαν επιθετικά σχέδια επέκτασης στην Ευρώπη, αναφέρει το Automotive News Europe.

Ενώ ευρωπαϊκές μάρκες με ιστορία πολλών δεκαετιών, όπως η Mercedes και η BMW, έχουν ξεκινήσει ήδη μια αντεπίθεση, υπάρχουν ανησυχίες ότι δεν κινούνται αρκετά γρήγορα.

Οι κινέζοι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων επιδιώκουν να τοποθετήσουν τα αυτοκίνητά τους ως τεχνολογικά προηγμένα και με ανταγωνιστικές τιμές, αναφέρει το CNBC.

Η Γερμανία φιλοξένησε τον Σεπτέμβριο μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις αυτοκινήτου στον κόσμο, αλλά στην καρδιά της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας οι κινεζικές εταιρείες ηλεκτρικών αυτοκινήτων προσπάθησαν να επισκιάσουν μερικές από τις μεγαλύτερες μάρκες της περιοχής στην έδρα τους.

Η Ευρώπη έχει γίνει ένα κεντρικό σημείο για τις ασιατικές εταιρείες. Είναι μια αγορά, όπου οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες φαίνεται να υστερούν στην ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων, ακόμη και καθώς αυξάνουν τις κυκλοφορίες νέων αυτοκινήτων. Ταυτόχρονα, η Tesla, η οποία για πολύ καιρό θεωρούνταν ο ηγέτης της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, έχει δει μείωση των πωλήσεών της στην Ευρώπη.

Παρά το γεγονός ότι οι κινέζοι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων αντιμετωπίζουν δασμούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι παίκτες από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο αντέδρασαν στην όξυνση του ανταγωνισμού, θέτοντας επιθετικούς στόχους πωλήσεων και επέκτασης.

«Η τρέχουσα ανάπτυξη της Xpeng παγκοσμίως είναι ταχύτερη από ό,τι αναμέναμε», δήλωσε ο He Xiaopeng, διευθύνων σύμβουλος της Xpeng, σε συνέντευξή του στο CNBC.

Εν τω μεταξύ, η Guangzhou Automobile Group (GAC) στοχεύει στην ταχεία αύξηση των πωλήσεών της στην Ευρώπη. Ο Wei Haigang, πρόεδρος της GAC International, δήλωσε στο CNBC ότι η εταιρεία στοχεύει να πουλήσει περίπου 3.000 αυτοκίνητα στην Ευρώπη φέτος και τουλάχιστον 50.000 μονάδες έως το 2027. Η GAC ανακοίνωσε επίσης σχέδια για την κυκλοφορία δύο ηλεκτρικών οχημάτων – του Aion V και του Aion UT – στην Ευρώπη.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι κινέζοι κατασκευαστές έχουν εισέλθει δυναμικά στην Ευρώπη. Το μερίδιο αγοράς των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη σχεδόν διπλασιάστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024, αν και παραμένει χαμηλό, λίγο πάνω από 5%, σύμφωνα με την Jato Dynamics.

«Η σημαντική παρουσία Κινέζων κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στην Έκθεση IAA Mobility σηματοδοτεί τις αυξανόμενες φιλοδοξίες και την εμπιστοσύνη τους στην ευρωπαϊκή αγορά», δήλωσε στο CNBC ο Murtuza Ali, ανώτερος αναλυτής της Counterpoint Research.

Πολλές από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν τοποθετηθεί ως εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Tesla, και τα αυτοκίνητά τους το υπογραμμίζουν αυτό.

Πολλά από τα ηλεκτρικά οχήματα διαθέτουν μεγάλες οθόνες εξοπλισμένες με φανταχτερά περιβάλλοντα εργασίας και φωνητικούς βοηθούς. Και σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν αγοραστές, ορισμένες εταιρείες έχουν συμπεριλάβει επιπλέον συσκευές.

Αυτός είναι ένας τρόπος, με τον οποίο οι κινέζοι παίκτες προσπάθησαν να διαφοροποιηθούν από τις παλαιότερες μάρκες.

«Οι πιθανότητες επιτυχίας για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες είναι ισχυρές, ειδικά επειδή έχουν πλεονεκτήματα όσον αφορά την προσιτή τιμή, την τεχνολογία μπαταριών και την κλίμακα παραγωγής», δήλωσε ο Ali της Counterpoint.

«Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες εξακολουθούν να κατέχουν σημαντική αξία και κληρονομιά ως επώνυμα προϊόντα. Η πρόκληση για αυτές έγκειται στην επίτευξη παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα και στην ταχύτερη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών», δήλωσε ο Ali της Counterpoint.

«Οι Κινέζοι σίγουρα δεν περιμένουν κανέναν να τους προλάβει και σημειώνουν σημαντικά κέρδη».

Τα κινεζικά αυτοκίνητα βρίσκονται σε άνοδο σε όλη την Ευρώπη – ξεπέρασαν σε πωλήσεις τους Κορεάτες ανταγωνιστές τους στη Δυτική Ευρώπη για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο. Αυτή η επιτυχία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από το μισό εκατομμύριο κινεζικά αυτοκίνητα που πωλήθηκαν στη Δυτική Ευρώπη μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου, το 30% αγοράστηκε από Βρετανούς, σύμφωνα με τον Matthias Schmidt, αναλυτή αυτοκινήτων με έδρα το Βερολίνο, αναφέρει ο Guardian.

«Η επιτυχία τους ήταν αξιοσημείωτη», λέει ο Steve Young, διευθύνων σύμβουλος της αντιπροσωπείας Hogarth, η οποία ανήκει στον τουρκικό όμιλο Çetaş Otomotiv.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας -με την ισχυρή υποστήριξη των εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεών της- έχουν χρησιμοποιήσει τη μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ως ευκαιρία να κυριαρχήσουν στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτων.

Εμπορικά εμπόδια έχουν τεθεί στην ΕΕ και τις ΗΠΑ και η βιομηχανία αγωνίζεται παγκοσμίως με ζητήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η απόφαση της Ολλανδίας να αναλάβει τον έλεγχο της Nexperia, μιας κινεζικής εταιρείας κατασκευής τσιπ, έχει προκαλέσει αμφιλεγόμενους ελέγχους στις εξαγωγές ζωτικών ημιαγωγών. Και οι περιορισμοί του Πεκίνου στα μέταλλα σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται σε όλα, από κινητήρες έως μαγνήτες, έχουν επίσης προκαλέσει ρίγη στα στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς οι Βρυξέλλες αγωνίζονται να διαπραγματευτούν μια παρόμοια παύση με την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας του περασμένου μήνα, αναφέρει ο Guardian.

Παρά τα εμπόδια αυτά, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει αποφασιστικά ανοιχτό, γεγονός που το καθιστά βασικό πεδίο μάχης.

Η ώθηση των πωλήσεων στη Βρετανία καθοδηγείται από την κινεζική BYD, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει την Tesla ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία στον κόσμο φέτος. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει η μεγαλύτερη αγορά της BYD εκτός Κίνας, αφού οι πωλήσεις τον Σεπτέμβριο δεκαπλασιάστηκαν σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Κι άλλοι έχουν προσχωρήσει στο πάρτι: η κρατική Chery ήταν στην πραγματικότητα ο κορυφαίος σε πωλήσεις κινεζικός κατασκευαστής στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο. Οι μάρκες Jaecoo, Omoda και Chery έχουν επίσης στοχεύσει στο Ηνωμένο Βασίλειο με ηλεκτρικά αυτοκίνητα και υβριδικά, τα οποία συνδυάζουν μια μικρότερη μπαταρία με έναν βενζινοκινητήρα. Η MG έχει το όνομα μιας αξιοσέβαστης βρετανικής μάρκας, αλλά οι μηνιαίες πωλήσεις των προϊόντων της, που κατασκευάζονται από την κρατική SAIC, έχουν ξεπεράσει αυτές της Vauxhall, μιας σαφώς βρετανικής μάρκας (αν και κατασκευάζεται κυρίως στη Γερμανία), αναφέρει ο Guardian.

Εν τω μεταξύ, οι σουηδικές μάρκες Volvo και Polestar ελέγχονται και οι δύο από την κινεζική Geely, ενώ η Great Wall Motor, η Xpeng, η οποία υποστηρίζεται από τη Volkswagen, και η Leapmotor, η οποία υποστηρίζεται από την Stellantis, έχουν πουλήσει η καθεμία περισσότερα από 1.000 αυτοκίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος, ενόψει μιας αναμενόμενης πληθώρας λανσαρισμάτων προϊόντων.

Στις ΗΠΑ, τα κινεζικά ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα αντιμετωπίζουν δασμούς 100%. Οι δασμοί της ΕΕ για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυμαίνονται από 17% έως 38%, ανάλογα με τον κατασκευαστή. Αυτοί δεν είναι απαγορευτικοί και τα υβριδικά δεν περιλαμβάνονται (δίνοντας ένα αντιφατικό κίνητρο στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να πωλούν οχήματα που εκπέμπουν περισσότερη ρύπανση). Η Ιταλία και η Ισπανία έχουν επίσης αναδειχθεί ως στόχοι για τους κινέζους πωλητές.

Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο -ένας μεγάλος εισαγωγέας αυτοκινήτων- έχει αποφύγει την επιβολή νέων δασμών και η κυβέρνηση επιδιώκει να εισάγει ηλεκτρικά μοντέλα, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα.

