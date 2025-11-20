Η προσπάθεια των αυτοκινητοβιομηχανιών να αυξήσουν την αυτονομία των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων – Τα βήματα των Mercedes-Benz και Volkswagen (photos)

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι η καλύτερη επιλογή για να μειωθεί η ποσότητα των επικίνδυνων ρύπων που προκαλούνται από τη χρήση του αυτοκινήτου.

Τα αυτοκίνητα με θερμικό κινητήρα (βενζίνης, ντίζελ) παρά τις προσπάθειες των αυτοκινητοβιομηχανιών και των επιστημόνων εξακολουθούν να εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ρύπων που επιβαρύνουν υπέρμετρα το περιβάλλον.

Ωστόσο τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν έχουν ακόμη προσελκύσει μεγάλη μερίδα υποψήφιων αγοραστών αυτοκινήτων γιατί η αυτονομία τους δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες μετακίνησης και το δημόσιο δίκτυο φόρτισης ακόμη παρουσιάζει ελλείψεις.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες εντείνουν τις προσπάθειες τους να αναπτύξουν τις μπαταρίες στέρεας κατάστασης για να αυξηθεί σημαντικά η αυτονομία των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ακόμη και στη χρήση στον αυτοκινητόδρομο με υψηλές ταχύτητες.

Η Mercedes-Benz συνεχίζει τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες τεχνολογίας μπαταριών στερεάς κατάστασης. Η Mercedes-Benz θέτει νέα πρότυπα στην ηλεκτρική κινητικότητα με μια εξαιρετική επίδειξη, παρουσιάζοντας τις δυνατότητες και την καθημερινή χρηστικότητα μιας μελλοντικής τεχνολογίας μπαταριών. Για το ταξίδι δοκιμής χρησιμοποιήθηκε ένα ελαφρώς τροποποιημένο δοκιμαστικό όχημα EQS. Ήταν εξοπλισμένο με μια μπαταρία λιθίου-μετάλλου στερεάς κατάστασης. Το όχημα ολοκλήρωσε το ταξίδι των 1.205 χιλιομέτρων από τη Στουτγάρδη της Γερμανίας στο Μάλμε της Σουηδίας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το έκανε χωρίς ούτε μία στάση φόρτισης. Αυτό το επίτευγμα σε πραγματικές συνθήκες αποδεικνύει ότι η τεχνολογία αποδίδει όχι μόνο στο εργαστήριο αλλά και στο δρόμο. Το EQS ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε θέσει το Vision EQXX στη διαδρομή Στουτγάρδη-Σίλβερστοουν κατά τρία χιλιόμετρα. Έφτασε στο Μάλμε με υπολειπόμενη αυτονομία 137 χλμ. Αυτός ο συνδυασμός μεγάλης αυτονομίας, απόδοσης και τεχνολογικής ανάπτυξης σηματοδοτεί ένα θετικό μήνυμα για την ανάπτυξη μπαταριών στερεάς κατάστασης και υπογραμμίζει τις δυνατότητές τους για μελλοντικά οχήματα παραγωγής.

Η διαδρομή από τη Στουτγάρδη της Γερμανίας στο Μάλμε της Σουηδίας ήταν μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επικύρωσης για την τεχνολογία μπαταριών στερεάς κατάστασης στη Mercedes-Benz. Εκτός από τις ψηφιακές προσομοιώσεις και τις δοκιμές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Στουτγάρδη-Ουντερτίρκχαϊμ και στο Σίντελφινγκεν, το όχημα και η μπαταρία δοκιμάζονται σε πραγματικές συνθήκες σε δημόσιους δρόμους. Στόχος είναι η αξιολόγηση της συνολικής απόδοσης του οχήματος σε διαφορετικές κλιματικές ζώνες και προφίλ διαδρομών και η επιτάχυνση της πορείας προς τη μαζική παραγωγή. Το πρόσφατο ταξίδι στο Μάλμε προσθέτει ένα πραγματικό σενάριο μεγάλων αποστάσεων σε αυτό το πρόγραμμα δοκιμών.

Ο όμιλος Volkswagen και οι θυγατρικές του PowerCo και Elli προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα «made in Europe». Στην έκθεση IAA Mobility 2025, παρουσίασαν πρωτοποριακές τεχνολογίες για την αυτοκινητοβιομηχανία: Το πρώτο παγκοσμίως δοκιμαστικό όχημα του ομίλου με μπαταρία στερεάς κατάστασης δίνει μια γεύση από την τεχνολογία μπαταριών του αύριο. Το Unified Cell της PowerCo, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στην οικογένεια ηλεκτρικών αστικών αυτοκινήτων των Volkswagen, Skoda και Cupra, είναι έτοιμο για μαζική παραγωγή. Σε συνδυασμό με το νέο σύστημα μπαταριών, θα προσφέρει ένα τεχνολογικό άλμα όσον αφορά την απόδοση, την οικονομική αποδοτικότητα και την ευελιξία. Ο ομιλος Volkswagen επεκτείνει συνεχώς την τεχνογνωσία του στην ηλεκτρική κινητικότητα και τώρα διαθέτει το ευρύτερο φάσμα τεχνολογιών στην αγορά – από κινητήρες καύσης έως PHEV και από πλήρως ηλεκτρικά οχήματα έως τεχνολογίες μπαταριών και ενέργειας.

