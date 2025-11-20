Το Volvo EX90 κατέκτησε βαθμολογία πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP (photos/videos)

Στον πιο πρόσφατο κύκλο των δοκιμών ασφαλείας του EuroNCAP, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV Volvo EX90 απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία πέντε αστέρων, που το τοποθετεί ανάμεσα στα αυτοκίνητα με την υψηλότερη επίδοση αυτό το έτος.

Το σουηδικό μοντέλο, με θέσεις έως και για επτά επιβάτες, πέτυχε ιδιαίτερα υψηλή αξιολόγηση τόσο στην προστασία των ενηλίκων όσο και στην προστασία των παιδιών. Αυτό ήταν αποτέλεσμα έρευνας και δεδομένων συγκρούσεων που αφορούσαν περισσότερα από 50.000 πραγματικά ατυχήματα, στα οποία έχουν εμπλακεί πάνω από 80.000 άνθρωποι. Σε συνδυασμό με εικονικές και φυσικές δοκιμές, αυτή η τεχνογνωσία τροφοδοτεί την εξέλιξη καινοτομιών ασφαλείας από την εταιρεία.

Το EX90 γεννήθηκε έξυπνο, συνδεδεμένο και ηλεκτρικό. Είναι πλήρως εφοδιασμένο με τεχνολογίες παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας και σχετικό λογισμικό, τροφοδοτείται από κεντρικό υπολογιστή και αντλεί πληροφορίες από προηγμένους αισθητήρες. Χρησιμοποιώντας προηγμένους αισθητήρες, κάμερες και ραντάρ, το αυτοκίνητο κατανοεί το περιβάλλον του, ώστε να προνοεί και να μετριάζει τους δυνητικούς κινδύνους.

Τέλος, σε περίπτωση σύγκρουσης, η εξαιρετικά προηγμένη τεχνολογία συγκράτησης επιβατών, ειδικά προσαρμοσμένη για το EX90, και η διαμόρφωση της δομής του αμαξώματος συμβάλλουν στην προστασία οδηγού και επιβατών.

