To Mokka GSE Rally υπόσχεται μια συναρπαστική σεζόν στο ADAC Opel GSE Rally Cup του 2026 (photo/video)

Η Opel και η ADAC ανακοίνωσαν ότι το πρώτο στον κόσμο ηλεκτρικό κύπελλο rally ενιαίου τύπου θα ονομάζεται ADAC Opel GSE Rally Cup.

Επιπλέον, οι αναμετρήσεις θα γίνονται με το νέο Opel Mokka Gse Rally, το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο που αναπτύχθηκε σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς eRally5 της FIA. Η σεζόν 2026 του GSE Rally Cup θα διεξαχθεί σε επτά γύρους σε έξι διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, ξεκινώντας τον Μάιο με το ELE Rally στο Eindhoven της Ολλανδίας.

Οι ομάδες και οι οδηγοί θα έχουν σύντομα στη διάθεσή τους το Mokka GSE Rally, με μέγιστη ισχύ 281 ίππους. Η ροπή των 345 Nm, το διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης πολλαπλών δίσκων, το αγωνιστικό κιβώτιο και η ανάρτηση Bilstein αποτελούν τις προϋποθέσεις για δυναμική οδηγική συμπεριφορά και απόδοση επιπέδου Rally4. Η μπαταρία χωρητικότητας 54 kWh προέρχεται από το μοντέλο παραγωγής, ενώ το λογισμικό διαχείρισης κινητήρα και μπαταρίας έχει βελτιστοποιηθεί για μέγιστη αποδοτικότητα και επιδόσεις αγωνιστικού επιπέδου.

Όπως και το Corsa Rally Electric, το νέο Mokka GSE Rally πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, με κλωβό ασφαλείας πιστοποιημένο από τη FIA, αγωνιστικά καθίσματα με ζώνες έξι σημείων, προστασία μπαταρίας, αισθητήρες αποσύνδεσης υψηλής τάσης, καθώς και σύστημα πυρόσβεσης με μη αγώγιμο υλικό.

Διαβάστε επίσης:

Το Volvo EX90 κατέκτησε βαθμολογία πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP (photos/videos)

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι αντιπροσώπων της Ευρώπης προσθέτουν κινεζικές μάρκες, στοχεύοντας σε κέρδος και μείωση κινδύνου

Ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση για κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα – Εντοπίστηκαν 231 στη χώρα μας (photos/video)