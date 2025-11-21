search
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ATTO 2 Comfort προσφέρει 430 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας (photos)

Στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους το ATTO 2 έχει αναδειχθεί σε ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή μεταξύ των ευρωπαίων καταναλωτών που αναζητούν ένα compact SUV με πρακτικότητα οικογενειακού αυτοκινήτου.

Το ATTO 2 Comfort εξελίσσει περαιτέρω αυτά τα χαρακτηριστικά, προσφέροντας σχεδόν 120 επιπλέον χιλιόμετρα αυτονομίας και ταχύτερη φόρτιση DC, η οποία μειώνει τον χρόνο επαναφόρτισης από 30% στο 80% σε μόλις 19 λεπτά.

Πλέον αξιοποιεί τις δυνατότητες της αρχιτεκτονικής e-Platform 3.0, η οποία αποτελεί την καρδιά όλων των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων της εταιρείας. Το όχημα είναι εξοπλισμένο με μπαταρία τύπου Blade Battery με ωφέλιμη χωρητικότητα 64,8 kWh , σχεδόν 20 kWh μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές εκδόσεις. Ως αποτέλεσμα, προσφέρει εντυπωσιακή συνδυασμένη αυτονομία 430 χιλιομέτρων και πάνω από 600 χιλιόμετρα αυτονομίας στην πόλη.

Η μεγαλύτερη μπαταρία προσθέτει περίπου 150 κιλά στο βάρος του, ωστόσο ο ισχυρότερος ηλεκτροκινητήρας που αποδίδει ισχύ 204 ίππων και ροπή 310 Nm, διασφαλίζει ότι διατηρεί τις επιδόσεις των υπόλοιπων εκδόσεων.

Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 160 χλμ/ώρα, ενώ η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 7,9 δευτερόλεπτα.

Το νέο μοντέλο διαθέτει onboard τριφασικό φορτιστή AC 11 kW ως στάνταρ εξοπλισμό. Με αυτόν, η πλήρης φόρτιση από 0% έως 100% ολοκληρώνεται σε λίγο παραπάνω από επτά ώρες. Φυσικά δέχεται φόρτιση μέχρι 155 kW. Αυτό σημαίνει ότι, παρά την αισθητά μεγαλύτερη χωρητικότητα της μπαταρίας, η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε μόλις 25 λεπτά.

