Μικρή βελτίωση στην υγεία του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Τι λέει ο γιος τους (Video)

Ο γιος του ζευγαριού που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια μιλά στις «Εξελίξεις Τώρα» για την κατάσταση της υγείας των γονιών του.

Μάχη για να κρατηθούν στη ζωή δίνουν ένας άνδρας και μια γυναίκα από τον Νέο Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατανάλωσαν δηλητηριώδη μανιτάρια, τα οποία έκοψαν οι ίδιοι από τα χωράφια.

Το ζευγάρι, συνοδεία του γιου τους, μεταφέρθηκε με αεροσκάφος στην Ιταλία, όπου αναμένεται να ακολουθηθεί η διαδικασία για την αναζήτηση μοσχεύματος.

Ωστόσο, ο γιος του, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», λέει πως υπάρχει μικρή βελτίωση στην υγεία τους και ενδέχεται να μην χρειαστούν μεταμόσχευση.

«Παρακολουθούνται στενά από τους γιατρούς ακόμα, η κατάσταση είναι κρίσιμη, αλλά υπάρχει μία βελτίωση. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μην χρειαστούν μεταμόσχευση, αλλά είναι κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο θα το καθορίσουνε οι εξετάσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, ελπίζουμε να καλυτερεύσουν τα πράγματα και για τους δύο».

Οι γονείς του βρίσκονται στη ΜΕΘ με την κλινική τους εικόνα να είναι πλέον καλύτερη αλλά με τις επόμενες ώρες να παραμένουν κρίσιμες.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν γνώριζε ότι οι γονείς του θα κατανάλωναν μανιτάρια, είπε:

«Όχι. Δεν ήταν η πρώτη φορά αλλά δεν ήταν και κάτι συχνό. Ο πατέρας μου τα είχε μαζέψει από το βουνό. Παίρνω πολλή δύναμη και κουράγιο από τον κόσμο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι εδώ δίπλα να στηρίξω τους γονείς μου, θα κάνω ό,τι χρειαστεί».

