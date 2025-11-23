Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 3 ανηλίκων από δομή

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση τριών ανηλίκων από την περιοχή του Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, στις 23/11/2025, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, ο Χαφέζ (επ.) Μοχάμεντ (ον.), 14 ετών, ο Λασίν (επ.) Αλί (ον.), 14 ετών και ο Μουστάφα (επ.) Αχμέτ (ον.),13 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 24/11/2025 για την εξαφάνισή τους και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.



Ο Χαφέζ (επ.) Μοχάμεντ (ον.), 14 ετών έχει ύψος 1,55 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Ο Λασίν (επ.) Αλί (ον.), 14 ετών έχει ύψος 1,67 μ., κανονικό βάρος έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Ο Μουστάφα (επ.) Αχμέτ (ον.),13 ετών έχει ύψος 1,72, κανονικό βάρος έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μπουφάν με κίτρινες ρίγες.

