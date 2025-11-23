search
23.11.2025 17:40

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 3 ανηλίκων από δομή

23.11.2025 17:40
xamogelo_tou_paidiou

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση τριών ανηλίκων από την περιοχή του Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, στις 23/11/2025, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, ο Χαφέζ (επ.) Μοχάμεντ (ον.), 14 ετών, ο Λασίν (επ.) Αλί (ον.), 14 ετών και ο Μουστάφα (επ.) Αχμέτ (ον.),13 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 24/11/2025 για την εξαφάνισή τους και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Συναγερμός για την εξαφάνιση τριών ανηλίκων από δομή ασυνόδευτων στο Ωραιόκαστρο


Ο Χαφέζ (επ.) Μοχάμεντ (ον.), 14 ετών έχει ύψος 1,55 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Ο Λασίν (επ.) Αλί (ον.), 14 ετών έχει ύψος 1,67 μ., κανονικό βάρος έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Ο Μουστάφα (επ.) Αχμέτ (ον.),13 ετών έχει ύψος 1,72, κανονικό βάρος έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μπουφάν με κίτρινες ρίγες.

