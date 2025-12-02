search
02.12.2025 20:03

Γερμανία: Φορτίο με 20.000 φυσίγγια της Bundeswehr εκλάπη κατά τη μεταφορά του

02.12.2025 20:03
germania-stratos-1

Περίπου 20.000 φυσίγγια των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων εκλάπησαν την περασμένη εβδομάδα κατά την μεταφορά τους από πολιτικό ταχυμεταφορέα, σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel και της δημόσιας τηλεόρασης MDR.

Όπως επισημαίνεται στα ρεπορτάζ, το φορτίο εκλάπη από μη φυλασσόμενο χώρο στάθμευσης κοντά στο Μαγδεμβούργο και ενώ ο οδηγός του οχήματος της μεταφορικής εταιρίας κοιμόταν σε παρακείμενο ξενοδοχείο.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή την επόμενη μέρα, όταν το φορτηγό έφθασε στον προορισμό του, σε στρατόπεδο της Σαξονίας-Άνχαλτ. Οι κανονισμοί για τη μεταφορά τέτοιου φορτίου, οι οποίοι σε αυτήν την περίπτωση δεν τηρήθηκαν, ορίζουν ότι στο όχημα επιβαίνουν δύο οδηγοί και τουλάχιστον ο ένας βρίσκεται πάντα στο όχημα. Στη συγκεκριμένη μεταφορά, ο οδηγός πραγματοποίησε μάλιστα και στάση εκτός προγράμματος.

Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των δραστών και τον τύπο ή την ακριβή ποσότητα των πυρομαχικών που εκλάπησαν δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Η αστυνομία αποκλείει το ενδεχόμενο να επρόκειτο για τυχαίο περιστατικό και θεωρεί ότι το φορτηγό παρακολουθείτο από τους δράστες, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία της εκτός προγράμματος στάσης.

google_news_icon

