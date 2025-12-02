search
02.12.2025 15:02

Κινητοποιήσεις αγροτών: Επιμένει στη «σκληρή γραμμή» η κυβέρνηση – «Καθήκον της αστυνομίας» να σπάσει τα μπλόκα

02.12.2025 15:02
pavlos_marinakis_new

Tην ώρα που οι αγρότες ενισχύουν τα μπλόκα τους και δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους, ακόμα και κλείνοντας λιμάνια και τελωνεία, η κυβέρνηση στέλνει… passive-aggressive μήνυμα, δηλώνοντας πρόθυμη για διάλογο αλλά και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει διακοπές στην κυκλοφορία οχημάτων και αγαθών.

Το πρωί, μιλώντας στον ΑΝΤ1, o κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, «αποτύπωσε» αυτή τη θέση, λέγοντας ότι «θεωρώ ότι είναι καθήκον μας ο διάλογος και θα συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία διαλόγου. Δεν έχει σταματήσει ποτέ στην πραγματικότητα ο διάλογος με τους αγρότες» προσθέτοντας πως «για να πούμε την αλήθεια, όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο μέρος που επιθυμεί να πάει είτε γιατί εργάζεται είτε γιατί εκεί είναι η οικογένειά του στο τέλος της ημέρας γίνεται κακό σε εκείνον. Θεωρώ, λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό, ότι μόνο κακό κάνουν τα μπλόκα».

Μάλιστα, επανέλαβε ότι η αστυνομία πρέπει να «σπάσει» τα μπλόκα των αγροτών σε κεντρικές αρτηρίες της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι «είναι το καθήκον της αστυνομίας αυτό. Επιχειρησιακά το πως θα το κάνει, στον σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, αλλά όχι με μεγάλη καθυστέρηση, θα το αποφασίσουν οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι. Δεν έχουμε εμείς τις κατάλληλες γνώσεις, ούτε την επιχειρησιακή δυνατότητα να γνωρίζουμε λεπτομέρειες».

«Το 2025 δεν είναι ούτε 2015, ούτε 2005, ούτε 1995. Το κλείσιμο του δρόμου είναι μία πράξη, θεωρώ, που στο τέλος της ημέρας ζημιώνει το σύνολο της κοινωνίας. Είμαστε εδώ να ακούσουμε τους αγρότες, να δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε σε όλη την κοινωνία, όχι μονόπλευρα μόνο σε μία κοινωνική ομάδα. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματά τους, είμαστε εδώ και λύνουμε πολλά από αυτά. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, διορθώνουμε και λάθη αλλά δεν θα τιμωρήσουμε το υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας» δήλωσε.

Όσον αφορά στις πληρωμές των αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξήγησε ότι «οι προκαταβολές είναι κατά 25% κατά μέσο όρο λιγότερες απ’ ό,τι οι αντίστοιχες περσινές προκαταβολές, για τους εξής λόγους: ο πρώτος λόγος είναι ότι φέτος έγιναν λιγότερες αιτήσεις. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι φέτος είναι μια διαδικασία διασταυρωτικών ελέγχων, όπου ο στόχος είναι σε έναν μήνα από τώρα, στο τέλος του χρόνου, οι περισσότεροι και οι αληθινοί αγρότες, να πάρει περισσότερα απ’ ό,τι έπαιρνε τις προηγούμενες χρονιές. Γιατί έχουμε ένα νέο σύστημα ταυτοποίησης, για να μην φτάσουμε στο σημείο που είχαμε φτάσει, δυστυχώς, πάρα πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια και κάποιες φορές επί των δικών μας ημερών και κάποιες φορές επί των προηγούμενων κυβερνήσεων».

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

