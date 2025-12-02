search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 17:27
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

02.12.2025 10:59

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

02.12.2025 10:59
semertzidou_OPEKEPE_new

Στον απόηχο της «αποκάλυψης» ότι μάρτυρες «κλειδιά» της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν κερδίσει σε τυχερά παιχνίδια η ΝΔ ζήτησε να αποσταλούν οι καταθέσεις της Πόπης Σεμερτζίδου και του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία αλλά και του Ανδρέα Στρατάκη ή «χασάπη» στη Δικαιοσύνη και την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και τον επικεφαλής της Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της Μακάριο Λαζαρίδη σκοπός είναι να ελεγχθεί πως κερδήθηκαν αυτά τα λαχεία/τυχερά παιχνίδια για να λάβουν ένα τέλος να παιδικά επιχειρήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. 

Τη βεβαιότητα ότι η αρμόδια Αρχή έχει συλλέξει στοιχεία εξέφρασε από το ΠΑΣΟΚ η Ευαγγελία Λιακούλη, προτείνοντας να ελεχθούν όλα από την εξεταστική επιτροπή. 

Εκ μέρους της αντιπολίτευσης ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε μέχρι την Πέμπτη να προσκομιστεί τυχόν έλεγχος που έχει γίνει από το ΣΔΟΕ για όλα τα πρόσωπα που κέρδισαν τυχερά παιχνίδια. Για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν αρκεί η διαβίβαση των καταθέσεων των τριών προσώπων στη Δικαιοσύνη και τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη. 

Η Πόπη Σεμερτζίδου, γνωστή και ως αγρότισσα με τη Ferrari στην κατάθεση της την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώσει πως ο σύντροφος της Χρήστος Μαγειρίας, ο οποίος καταθέτει μεθαύριο Πέμπτη, είχε κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια.

Προ ημερών και ο «χασάπης» είχε καταθέσει πως «τυχερή» υπήρξε η κόρη του. «Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ», σχολίασε μετά την κατάθεση Σεμερτζίδου το ΠΑΣΟΚ, προσθέτονας πως «είναι λοιπόν συχνό το φαινόμενο για παραγωγούς που είναι και στελέχη της ΝΔ, όπως ο κ. Στρατάκης και η κ. Σεμερτζίδου, ή μέλη της οικογένειάς τους να κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια, και μάλιστα  να μην θυμούνται, το πότε και τα ακριβή ποσά.  Είναι μάλλον υπερβολικά «τυχερά» τα στελέχη της ΝΔ».   

Απορρίπτεται το αίτημα Μαρκοπούλου

Εν τω μεταξύ, στην απόρριψη του αιτήματος της Δέσποινας Μαρκοπούλου, νόμιμης εκπροσώπου της ΣΟΛ ΑΕ, εταιρίας ορκωτών λογιστών, που αιτήθηκε να μην υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη στη σημερινή της κατάθεση προχωρούν τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. 

«Σε περίπτωση που επιμείνει παρακαλώ να σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για απείθεια», ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης με το ΠΑΣΟΚ και τη Μιλένα Αποστολάκη να θυμίζει ότι η κ. Μαρκοπούλου κλήθηκε από δική τους παρέμβαση, καθώς ήταν η υπογράφουσα. «Η κ. Μαρκοπούλου πρέπει να καταθέσει, τελεία», είπε κι η Ευαγγελία Λιακούλη. 

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 17:21
