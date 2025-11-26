search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

26.11.2025 22:09

Ο διάλογος Σεμερτζίδου-Αποστολάκη για το Τζόκερ: «Μπορεί να το κέρδισε ο σύντροφος μου, αλλά δεν είμαι μαζί του για τα λεφτά»

semertzidou-apostolaki

Επεισοδιακή ήταν η κατάθεση της Πόπης Σεμετζίδου, γνωστή και ως η αγρότισσα με τη Ferrari, στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Πόπη Σεμετζίδου εισέφερε λίγες απαντήσεις για τα 2,4 εκατ. ευρώ επιδότηση που έλαβε από τον οργανισμό αλλά προσέφερε αρκετές αξιομνημόνευτες στιγμές. Ανάμεσα σε αυτές και ο έντονος ο διάλογος, που είχε με τη Μιλένα Αποστολάκη για το Τζόκερ.

«Eχετε κερδίσει εσείς ή μέλη της οικογένειά σας ποσά σε τυχερά παιχνίδια;», τη ρώτησε η Μιλένα Αποστολάκη με την Σεμετζίδου να απαντά «Α, ναι μπορεί».

«Πότε;» συνέχισε η Αποστολάκη, με την Σεμετζίδου να λέει πως δεν θυμάται.

Η Αποστολάκη χαμογελώντας της ασκεί περαιτέρω πίεση «Κερδίσατε το Τζόκερ και δεν το θυμάστε. Εγώ θα το θυμόμουν σαν τα γενέθλιά μου…»

«Αν ήταν το ποσό καλό θα το θυμόμουν και εγώ. Προφανώς ήταν μικρά τα ποσά, δεν ξέρω ακριβώς;», απαντά η Σεμερτζίδου.

Η Αποστολάκη δεν το βάζει κάτω «Μα αν ήταν πιο μικρά τα ποσά και πολλές φορές πάλι θα το θυμόμουν γιατί θα ήμουν πιο τυχερή».

«Αν κέρδιζα εγώ, θα το θυμόμουν και θα σας έλεγα…», απαντά η Σεμερτζίδου, χαμογελώντας.

«Μα αν κερδίζει ο σύντροφός σου το ίδιο είναι περίπου…», επιμένει η Αποστολάκη με τη Σεμερτζίδου να λέει δεν είναι για τα λεφτά μαζί του «δεν δίνω σημασία, αν θέλετε μπορώ να του ζητήσω να μου δώσει τις βεβαιώσεις κέρδους».

