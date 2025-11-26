search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

26.11.2025 10:53

Στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Σεμερτζίδου: «Δέχομαι απειλές – Ποια Ferrari; Μόνο ένα μηχανάκι έχω»

porche new

Απειλές κατήγγειλε ότι δέχεται η Πόπη Σεμερτζίδου, γνωστή ως η αγρότισσα με τη Ferrari στην κατάθεσή της στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Έχουμε χάσει τον ύπνο μας, με παίρνουν τηλέφωνο και με απειλούν, μου στέλνουν e-mail, φοβάμαι να κυκλοφορήσω», είπε σκουπίζοντας τα δάκρυα από τα μάτια της η γαλάζια πρώην πολιτεύτρια που επέμεινε πως έχει στοχοποιηθεί. Υποστήριξε πως στα μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε εκείνη χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις σε βάρος της.

«Εδώ και 3,5 μήνες βλέπω το πρόσωπο μου παντού, με κατηγορούν για τα πάντα, χωρίς αποδείξεις. Χωρίς να είμαι καταδικασμένη, καταρρέουμε οικονομικά και ψυχολογικά», είπε για να προσθέσει ότι κι αυτή αναζητά την αλήθεια, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. «Δεν ξέρω, να αρχίσω απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, απαντήσεις ψάχνουμε κι εμείς», κατέθεσε.

Η Πόπη Σεμερτζίδου δήλωσε αγρότισσα από τα 17 της χρόνια και ότι λαμβάνει επιδοτήσεις από το 2017-2018. Στην κατοχή της έχει μόνον ένα scooter 125 κυβικών και ότι η Ferrari και η Porsche είναι του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία που αγοράστηκαν το 2004 και το 2016 αντίστοιχα. «Έπρεπε να πάρω άδεια να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου;», απάντησε σε ερώτηση του Μακάριου Λαζαρίδη για να προσθέσει πως η Ferrari για την οποία έχει γίνει μεγάλος ντόρος αγοράστηκε νόμιμα, με τιμολόγια. «Πάμε τώρα να το ψυτέψουμε στο 2019-2025;»

Στο ερώτημα για το πόρισμα της αρχής καταπολέμησης ξεπλύματος μαύρου χρήματος σύμφωνα με το οποίο η ίδια και συγγενικά της πρόσωπα, φέρονται να έχουν εισπράξει περί τα 2,6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκ των οποίων τα 1,5 εκατ. δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς τους οποίους τους οποίους τους χορηγήθηκαν, ανέφερε ότι η ίδια έλαβε περίπου 133.000 ευρώ. Κάλεσε δε, τους βουλευτές να καλέσουν προς κατάθεση και τον Χρήστο Μαγειρία για τα ποσά που έλαβε ο ίδιος όπως και για τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία.

Διατύπωσε μάλιστα, τον θαυμασμό της για την οικογένεια Μαγειρία και ειδικά για τη μητέρα τους που ξεγεννούσε τα παιδιά στα χωράφια και τα παιδιά της τα μεγάλωσε σε καλύβες. Για τον σύντροφό της μάλιστα, ανέφερε ότι δεν είναι μαζί για τα λεφτά.

Όταν ρωτήθηκε από την Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ για το εάν είτε η ίδια είτε ο Χρήστος Μαγειρίας έχουν κερδίσει λαχεία, απάντησε: «Ναι, μπορεί. Δεν θυμάμαι πότε και πόσες φορές. Προφανώς είναι πιο μικρά τα ποσά».

Επίσης, ανέφερε πως με δική της πρωτοβουλία παραιτήθηκε από συντονίστρια κοινοτικών πόρων της ΝΔ.

