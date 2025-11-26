Η εκδοτική επιτυχία Τσίπρα, ενώ οι αντιδράσεις συνεχίζονται

Την εκδοτική επιτυχία του βιβλίου φαίνεται να απολαμβάνει για την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας, όπως φάνηκε και από το χιουμοριστικό βίντεο που ανέβασε χθες το πρωί στο Instagram με τον ίδιο να υπογράφει αντίτυπο με αποδέκτη τον Άδωνη Γεωργιάδη. Λίγο μετά, ο εκδοτικός οίκος Gutenberg ενημέρωνε ότι ήδη εξαντλήθηκαν 33.000 αντίτυπα, και πως ήδη μία ακόμη ανατύπωση έχει ξεκινήσει, ενώ ζητούσε την κατανόηση του κοινού για την περίπτωση που «λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης, παρουσιαστεί κατά τόπους καθυστέρηση 1 – 2 ημερών στη διαθεσιμότητα».

Το ερώτημα που κυριαρχεί είναι αν το αυξημένο αναγνωστικό ενδιαφέρον, μεταφράζεται και σε πολιτικό ενδιαφέρον για τον Αλέξη Τσίπρα και το τι θα κάνει στο άμεσο μέλλον. Προς το παρόν, ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζεται για την πρώτη μεγάλη εκδήλωση παρουσίασης την ερχόμενη Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στο θέατρο Παλλάς.

Οι αντιδράσεις συνεχίζονται, και στα τηλεοπτικά δημοσιογραφικά πάνελ η συζήτηση έχει ανάψει, με το βιβλίο να είναι από τα πρώτα θέματα στην πολιτική επικαιρότητα.

Χθες δεύτερη μέρα της κυκλοφορίας, έδωσε την απάντησή του ένας εκ των πρωταγωνιστών της διαπραγμάτευσης και από τα πρόσωπα που ο Αλέξης Τσίπρα κατακεραυνώνει στο βιβλίο, ο Γιάνης Βαρουφάκης (ΕΡΤ).

Απάντησε ειρωνικά ότι δε διαβάσει το βιβλίο αλλά θα δει την ταινία, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι προσπαθεί να παρουσιάσει την ενοχή ως αφέλεια, και ανέφερε επίσης, ότι και μόνο που (ο Τσίπρας) αναφέρεται στο σύστημα παράλληλων πληρωμών που είχε προτείνει, ως «κουπόνια», είναι λόγος να μην διαβάσει το βιβλίο. Επιπλέον τον χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο επίτευγμα των τροϊκανών».

Για το βιβλίο τοποθετήθηκε και ο Αλέξης Χαρίτσης, πιο αναλυτικά από την αρχική του δήλωση, μιλώντας στο Action24. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι δε νιώθει πως η καταγραφή Τσίπρα τον αδικεί, σε ό,τι αφορά τον ίδιο, διαφώνησε ωστόσο με την ερμηνεία ότι «λιγοψύχησε» επειδή αρνήθηκε το «δαχτυλίδι».

«Δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις – εγώ δεν είχα καμία προετοιμασία – που θα διασφάλιζαν την ενότητα για το κόμμα μας αλλά και τη δυνατότητα για να προχωρήσει μπροστά» είπε. «Θεώρησα ότι έπρεπε να γίνει μια συζήτηση που δεν είχε γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα και που ήταν προϋπόθεση για να προχωρήσει μια τέτοια ιστορία. Δεν είναι όλα ζήτημα προσώπων. Το 2023 είχαμε και ένα εκλογικό αποτέλεσμα που ήταν και μια συντριβή για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακολούθησε ο ευτελισμός με την περίπτωση Κασσελάκη που δείχνει και την κατάσταση που είχε περιέλθει ένας ιστορικός χώρος. Από τη δική μας πλευρά πήραμε τις αποφάσεις για το πώς διασφαλίζουμε την αξιοπρέπεια του χώρου».

Ο Νίκος Παππάς επανήλθε χθες, επιμένοντας στην εκτίμηση που έκανε την Δευτέρα ότι ο Αλέξης Τσίπρας, «με δικαιώνει 100%» στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Μιλώντας στον Real FM, παρέπεμψε στα αποσπάσματα που ο Τσίπρα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη, ή πως, το θετικό ήταν ότι το τίμημα έφτασε 246 εκατομμύρια. Πάντως στην επόμενη παράγραφο από εκείνη στην οποία παρέπεμψε ο Νίκος Παππάς, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει σε σχέση με το χρήματα που πήρε η κυβέρνηση από τους καναλάρχες: «η διαπλοκή τραυματίστηκε αλλά διασώθηκε και έγινε ακόμα πιο επιθετική εναντίον μας. Αργότερα μάλιστα με την ακύρωση του διαγωνισμού, ούτε καν πλήρωσε. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επανέφερε το τζάμπα για τους καναλάρχες με δικαιολογία την πανδημία».

