search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 21:37
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 19:52

Σύζυγος Φώφης Γεννηματά: Καθ’ έξιν ψεύτης ο Τσίπρας, δεν υπήρξε πρόταση συγκυβέρνησης, φοβόταν τη Φώφη

25.11.2025 19:52
gennimata-tsipras

Στη διάψευση των όσων περιγράφει στην «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας περί πρότασης συγκυβέρνησης στη Φώφη Γεννηματά, προχώρησε ο σύζυγος της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Τσίπρας αναφέρει στο βιβλίο του ότι το βράδυ των εκλογών του 2015 είχε τη σκέψη για μία προοδευτική κυβέρνηση, με συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ ή το Ποτάμι, ή και τα δύο μαζί.

Όπως σημειώνει, όταν του τηλεφώνησε η Φώφη Γεννηματά για να τον συγχαρεί, της εξέφρασε την επιθυμία να συζητήσουν τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε μία κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής, κάτι που εκείνη φέρεται να αρνήθηκε.

«Η Φώφη ήταν ενωτική και πολυσυλλεκτική και ο Τσίπρας αυτό το φοβόταν»

Τα γραφόμενα του Αλέξη Τσίπρα διέψευσε, ωστόσο, ο τότε στενός συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά, Μανώλης Όθωνας, ο οποίος σε ανάρτησή του τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι σε εκείνο το τηλεφώνημα δεν υπήρξε νύξη από τον κ. Τσίπρα για συνεργασία.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του συζύγου της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, Ανδρέα Τσούνη, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε σχετικά: «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθ’ έξιν ψεύτης, νομίζω είναι γνωστό και κατανοητό από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό το ενδεχόμενο το είχαμε συζητήσει πριν τις εκλογές με την Φώφη και είχαμε εκτιμήσει ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτή η πρόταση γιατί ο Αλέξης Τσίπρας φοβόταν το ΠΑΣΟΚ, και αυτό που φοβόταν ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα απορροφούνταν από το ΠΑΣΟΚ και όχι το αντίστροφο».

«Η Φώφη ήταν ενωτική και πολυσυλλεκτική και ο Τσίπρας αυτό το φοβόταν. Και αυτή η εκτίμηση μας βγήκε αληθινή. Όταν έγινε το εθιμοτυπικό τηλεφώνημα μεταξύ των αρχηγών ποτέ δεν έγινε τέτοια πρόταση, ποτέ και μου κάνει εντύπωση που συνεχίζει να το λέει, θεωρώντας ότι ”πες, πες κάτι θα μείνει”. Και αυτό που δείχνει και το ποιόν του ανθρώπου, ότι δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος», πρόσθεσε ο ίδιος.

Διαβάστε επίσης:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ – Τι αλλάζει

Τα 11 κομβικά λάθη που παραδέχεται ο Τσίπρας στην «Ιθάκη» για την περίοδο 2015 – 2023

Ν. Ανδρουλάκης: Θέλουμε μια Αυτοδιοίκηση που δεν είναι το «μακρύ χέρι» του εκάστοτε Μαξίμου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
konstantinoupoli oikogeneia nekroi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Από δηλητηρίαση με φωσφίνη ξεκληρίστηκε η 4μελής οικογένεια – Είχαν ψεκάσει το ξενοδοχείο για κοριούς

mitsotakis_stylo_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην τηλεδιάσκεψη ηγετών της «Συμμαχία των Προθύμων» για την Ουκρανία συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

mitsotakis forbes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην εκδήλωση Forbes 30 under 30: Να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

keraunos athina 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει», ποιες είναι στο «κόκκινο» για πλημμύρες – SOS από τους μετεωρολόγους

popi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βροχή» τα στοιχήματα για την Σεμερτζίδου μετά την «κοπάνα» του «Φραπέ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 21:36
konstantinoupoli oikogeneia nekroi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Από δηλητηρίαση με φωσφίνη ξεκληρίστηκε η 4μελής οικογένεια – Είχαν ψεκάσει το ξενοδοχείο για κοριούς

mitsotakis_stylo_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην τηλεδιάσκεψη ηγετών της «Συμμαχία των Προθύμων» για την Ουκρανία συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

mitsotakis forbes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην εκδήλωση Forbes 30 under 30: Να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1 / 3