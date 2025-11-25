Σύζυγος Φώφης Γεννηματά: Καθ’ έξιν ψεύτης ο Τσίπρας, δεν υπήρξε πρόταση συγκυβέρνησης, φοβόταν τη Φώφη

Στη διάψευση των όσων περιγράφει στην «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας περί πρότασης συγκυβέρνησης στη Φώφη Γεννηματά, προχώρησε ο σύζυγος της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Τσίπρας αναφέρει στο βιβλίο του ότι το βράδυ των εκλογών του 2015 είχε τη σκέψη για μία προοδευτική κυβέρνηση, με συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ ή το Ποτάμι, ή και τα δύο μαζί.

Όπως σημειώνει, όταν του τηλεφώνησε η Φώφη Γεννηματά για να τον συγχαρεί, της εξέφρασε την επιθυμία να συζητήσουν τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε μία κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής, κάτι που εκείνη φέρεται να αρνήθηκε.

«Η Φώφη ήταν ενωτική και πολυσυλλεκτική και ο Τσίπρας αυτό το φοβόταν»

Τα γραφόμενα του Αλέξη Τσίπρα διέψευσε, ωστόσο, ο τότε στενός συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά, Μανώλης Όθωνας, ο οποίος σε ανάρτησή του τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι σε εκείνο το τηλεφώνημα δεν υπήρξε νύξη από τον κ. Τσίπρα για συνεργασία.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του συζύγου της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, Ανδρέα Τσούνη, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε σχετικά: «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθ’ έξιν ψεύτης, νομίζω είναι γνωστό και κατανοητό από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό το ενδεχόμενο το είχαμε συζητήσει πριν τις εκλογές με την Φώφη και είχαμε εκτιμήσει ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτή η πρόταση γιατί ο Αλέξης Τσίπρας φοβόταν το ΠΑΣΟΚ, και αυτό που φοβόταν ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα απορροφούνταν από το ΠΑΣΟΚ και όχι το αντίστροφο».

«Η Φώφη ήταν ενωτική και πολυσυλλεκτική και ο Τσίπρας αυτό το φοβόταν. Και αυτή η εκτίμηση μας βγήκε αληθινή. Όταν έγινε το εθιμοτυπικό τηλεφώνημα μεταξύ των αρχηγών ποτέ δεν έγινε τέτοια πρόταση, ποτέ και μου κάνει εντύπωση που συνεχίζει να το λέει, θεωρώντας ότι ”πες, πες κάτι θα μείνει”. Και αυτό που δείχνει και το ποιόν του ανθρώπου, ότι δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος», πρόσθεσε ο ίδιος.

