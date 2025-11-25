Η κόκκινη γραμμή για το ΠΑΣΟΚ που ξεπέρασε ο Τσίπρας με την αναφορά του στην Φώφη Γεννηματά και οι αντιδράσεις

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα σχολιάζεται ήδη από τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ στις δημόσιες εμφανίσεις τους, ως μια προσπάθεια να γραφτεί ξανά η ιστορία, όπως συμφέρει τον πρώην Πρωθυπουργό. Η αντίδραση του πρώην Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, Μανώλη Όθωνα είναι χαρακτηριστική. Διαψεύδει ότι υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ της ίδιας και του Αλέξη Τσίπρα τόσο για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης, όσο και για την αλλαγή του εκλογικού νόμου.

«Μια οφειλόμενη (στην αλήθεια) απάντηση. Στο βιβλίο του ο κ. Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται σε έναν διάλογο που είχε με την Φώφη Γεννηματά το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν εκείνη του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί. Σε αυτή την επικοινωνία που έγινε- ενώ είχε προηγηθεί το σφιχταγκάλιασμα του με τον Πάνο Καμμένο στα Προπύλαια- τάχα διερεύνησε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας και εκείνη την αρνήθηκε επειδή δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ. Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στο τυπικό τηλέφωνο των συγχαρητηρίων της Φώφης στον κ. Τσίπρα, για κακή τύχη του rebranding ήμουν εκεί. Καμία τέτοια νύξη δεν υπήρξε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της ανάρτησης του αναφέρει ότι ούτε συζήτηση για το ενδεχόμενο της αλλαγής του εκλογικού νόμου υπήρξε και υπογραμμίζει ότι αναρωτιέται τι σόι rebranding είναι αυτό που στηρίζεται στο να βάζει λόγια στο στόμα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί πια να απαντήσει και να υπερασπιστεί την αλήθεια.

Για το ΠΑΣΟΚ η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά με στοιχεία που διαψεύδονται, αποτελεί κόκκινη γραμμή που ξεπεράστηκε. Τόσο γιατί η ίδια δεν βρίσκεται στη ζωή αλλά και γιατί όταν βρισκόταν στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είχε διαψεύσει δημόσια ανάλογα σενάρια. Εκτιμούν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός προκειμένου να φέρει την δική του πολιτική κάθαρση αδειάζει πρώτα από όλα τους ίδιους τους πιο στενούς του συνεργάτες και έπειτα χρεώνει πράγματα που δεν ισχύουν σε άλλους πολιτικούς. Η πολεμική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ αναμενόταν πριν την έκδοση του βιβλίου, ωστόσο μετά την κυκλοφορία του είναι πλέον και επίσημη. Στην Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η μόνη κερδισμένη από την πολιτική επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού είναι η κυβέρνηση που επανασυσπειρώνεται. Εκτιμούν ότι το Μαξίμου θα τον περιφέρει πολιτικά ως «μπαμπούλα» για τους κεντρώους ψηφοφόρους προκειμένου να μείνουν στις τάξεις της ΝΔ.

Είναι βέβαιο ότι με την πρώτη ευκαιρία στην επίθεση της αποδόμησης του Αλέξη Τσίπρα βασιζόμενος πλέον σε όσα λέει, θα περάσει ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα διατηρεί μέσω συνδιασκέψεων όλο τον μηχανισμό του κόμματος στις επάλξεις. Με το πανελλαδικό δίκτυο οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ, αυτοδιοικητικούς και δυνάμεις στις τοπικές κοινωνίες θα προσπαθήσει να βάλει σύντομα φρένο στον Αλέξη Τσίπρα. Στην Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι αν στο ξεκίνημα του εγχειρήματος του πρώην Πρωθυπουργού καταγραφούν χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, δύσκολα θα βρει βηματισμό μετά. Το βέβαιο είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πάρει πάνω του και τις απαντήσεις για όσα λέει στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας για το ΠΑΣΟΚ, κόβοντας παράλληλα κάθε προοπτική συμπόρευσης. Οι σχέσεις μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όπως όλα δείχνουν θα ταιριάζουν με τον τίτλο του έργου του Αλέκου Σακελλάριου «ο θάνατος σου, η ζωή μου»…

