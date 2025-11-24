Σε εκδήλωση για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη, που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Τρίτη στις 20.00 θα παραστεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Νωρίτερα, στις 18:00, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση της ελληνικής λίστας «Forbes 30 under 30» για το 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
