24.11.2025 18:22

Σε εκδήλωση για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη

24.11.2025 18:22
Στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη, που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Τρίτη στις 20.00 θα παραστεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα, στις 18:00, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση της ελληνικής λίστας «Forbes 30 under 30» για το 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Κασσελάκης για «Ιθάκη»: «Αυτοαναφορικό πόνημα-πλυντήριο» – Κατηγορεί Τσίπρα ότι πήγε να τον «ρίξει» 2 φορές – Το «ομοφοβικό κουτσομπολιό» και τα αγγλικά της Μπέττυς

Πιερρακάκης: Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας –Γερμανίας είναι σήμερα πιο ισχυρές από ποτέ

Καραμανλής και Βενιζέλος κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια έκδοσης της «δημοκρατίας»

ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελάνια Τραμπ παρέλαβε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Λευκό Οίκο

ΥΓΕΙΑ

Εικόνες ντροπής στο νοσοκομείο Νίκαιας με δύο πλημμύρες σε 1,5 μήνα – «Άνοιξαν οι ουρανοί» σε «ανακαινισμένο» τμήμα του πρώτου ορόφου (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιθάκη: Ο Τσίπρας παίρνει θέση για τη μάχη διαδοχής το 2023 – Το δαχτυλίδι στην Αχτσιόγλου, το sms και πώς εξηγεί τη νίκη Κασσελάκη    

ΕΛΛΑΔΑ

Εξωσχολικοί ξυλοκόπησαν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη – Σώθηκε από διερχόμενη οδηγό

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίπρας – «Ιθάκη»: Η πρώτη του μέρα ως πρωθυπουργός και η κλήση στο «κόκκινο τηλέφωνο»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν - Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

