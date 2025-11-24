Σε εκδήλωση για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη

Στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη, που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Τρίτη στις 20.00 θα παραστεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα, στις 18:00, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση της ελληνικής λίστας «Forbes 30 under 30» για το 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

