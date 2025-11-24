Κασσελάκης για «Ιθάκη»: «Αυτοαναφορικό πόνημα-πλυντήριο» – Κατηγορεί Τσίπρα ότι πήγε να τον «ρίξει» 2 φορές – Το «ομοφοβικό κουτσομπολιό» και τα αγγλικά της Μπέττυς

Για «αυτοαναφορικό πόνημα – πλυντήριο», κάνει λόγο ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, σχολιάζοντας την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Στην απάντησή του στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, μεταξύ άλλων, στο βιβλίο του χαρακτηρίζει τον Στέφανο Κασσελάκη ως «τιμωρό με αγγελικό πρόσωπο», ο Στέφανος Κασσελάκης εκτιμά ότι η «Ιθάκη» θα γίνει «Τιτανικός».

Ο ίδιος κατηγορεί, επίσης, τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιχείρησε να τον «ρίξει», δύο φορές, όταν αυτός ήταν εκλεγμένος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κάνει λόγο και για «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού».

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Στέφανου Κασσελάκη για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

«Σήμερα, ενώ η πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή πρόοδο, μαζί με το “Institute of European Democrats” και τον οργανισμό “Γίνε Άνθρωπος” το απόγευμα διοργανώνει μια μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση, αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών, οφείλω να απαντήσω σε ένα αυτοαναφορικό πόνημα – πλυντήριο. Την “Ιθάκη” του προκατόχου μου στον ΣΥΡΙΖΑ, που θα καταλήξει να είναι Τιτανικός για το πανάκριβο rebranding του.

Πρώτον: Η διαπίστωση του Αλέξη ότι υπήρξε “τσουνάμι Κασσελάκη” στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ειλικρινής. Εξηγεί όμως γιατί ο ίδιος φρόντισε με όλες τις δυνάμεις του να το ανακόψει, οργανώνοντας δύο φορές την επιχείρηση ανατροπής του νόμιμα εκλεγμένου αρχηγού; Την πρώτη, στο συνέδριο του Φεβρουαρίου, απέτυχε. Τη δεύτερη, στο “μπουζουξίδικο”, τα κατάφερε. Η συνέχεια για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστή και φέρει την υπογραφή του. Τα θερμά μου συγχαρητήρια!

Δεύτερον: Στεναχωριέται ο Αλέξης που μετά την εκλογή μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσαν να μου μάθουν τα “βασικά”. Ευτυχώς! Αν είχα μάθει τα βασικά τους, θα ήμουν και εγώ σαν και αυτούς: Πολιτικός της ίντριγκας και της τάβλας.

Τρίτον: Ο Αλέξης με αποκαλεί “υπερφίαλο”. Μάλιστα! Όταν τον είχαν παρατήσει οι άλλοι, εγώ έτρεχα στα ακριτικά νησιά, με δικά μου έξοδα, να τον υπερασπιστώ. Όταν τα “δαχτυλίδια” του έκαναν διακοπές, εγώ έτρεχα μέσα στις φωτιές και στον “Ντάνιελ”. Ήμουν μέσα στον κόσμο, βοηθούσα όσο μπορούσα. Όταν εκείνοι συναντούσαν ολιγάρχες χορηγούς, εγώ έβαζα χρήματα από την τσέπη μου. Συνεπώς Αλέξη, συγγνώμη για την “έλλειψη σεμνότητας”.

Τέλος, σε ένα κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού, ο Αλέξης υποστηρίζει ότι ο σύζυγός μου, Τάιλερ, ρώτησε τη σύζυγό του, Μπέτυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στο Μαξίμου. Προφανώς τα αγγλικά της Μπέτυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς δεν κατάλαβε ότι ο Τάιλερ τη ρωτούσε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου.

Αυτό, όμως, δε με εντυπωσιάζει. Σκεφτείτε, αν έφερνα στο Σούνιο σύντροφο γυναίκα, θα το ανέφερε ποτέ αυτό στο βιβλίο του; Είναι εξόχως αποκαλυπτικό της δήθεν προοδευτικότητάς του και εξηγεί αρκετές πολιτικές επιλογές.

Εξάλλου ο ίδιος προέβλεπε σε κοινούς συνεργάτες ότι θα ερχόμουν 4ος στις ευρωεκλογές, καθώς ο κόσμος δεν θα ήθελε έναν “gay liberal” – δικές του λέξεις. Ήρθα δεύτερος, με 15%.

Άραγε ο Αλέξης με το νέο του κόμμα, θα μπορέσει να πάρει περισσότερο;

Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να πουλήσει το βιβλίο του, και του εύχομαι καλοτάξιδο. Εν τω μεταξύ, έχουμε πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Ο κόσμος ζητά λύσεις, ζητά μια εναλλακτική, και αυτό δεν πρόκειται να γίνει από το rebranding ενός παλιού πολιτικού. Δεν χρειάζεσαι rebranding εάν ξέρεις τι θες να κάνεις, και γιατί το κάνεις. Δεν χρειάζεσαι rebranding εάν ξέρεις ποιος είσαι. Εγώ είμαι εδώ για να υπηρετήσω τον ελληνικό λαό, να γίνει η Ελλάδα μια χώρα με ανθρωπισμό μέσα στην πολιτική της. Το Κίνημα Δημοκρατίας προχωρά, κοιτάμε μπροστά!», ανέφερε ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας στο σχετικό clip που δημοσίευσε στο Facebook.

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης: Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας –Γερμανίας είναι σήμερα πιο ισχυρές από ποτέ

Καραμανλής και Βενιζέλος κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια έκδοσης της «δημοκρατίας»

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε στο Μαξίμου με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Mistral AI