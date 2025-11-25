Στην τηλεδιάσκεψη ηγετών της «Συμμαχία των Προθύμων» για την Ουκρανία συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών που συμμετέχουν στη «Συμμαχία των Προθύμων» για την Ουκρανία, έλαβε μέρος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά στο σχέδιο των ΗΠΑ για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εκφράσει τις ενστάσεις του σε ό,τι αφορά στο αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ, στέλνοντας μήνυμα ότι «δεν μπορούμε να δεχτούμε την αλλαγή συνόρων με τη βία».

Μακρόν: Ευκαιρία να σημειωθεί πραγματική πρόοδος προς μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία

Ανοίγοντας τις εργασίες της σημερινής τηλεδιάσκεψης της «Συμμαχίας των Προθύμων» που υποστηρίζει το Κίεβο, στην οποία λαμβάνει μέρος και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε σύμφωνα με γαλλικά Μέσα Ενημέρωσης, ότι υπάρχει «επιτέλους μια ευκαιρία να σημειωθεί πραγματική πρόοδος προς μια διαρκή ειρήνη» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Κατά τον Γάλλο πρόεδρο «απόλυτη προϋπόθεση για μια διαρκή ειρήνη» είναι να παρασχεθούν στην Ουκρανία «πολύ ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, και όχι εγγυήσεις μόνο στα χαρτιά».

«Η Ουκρανία έχει λάβει ως σήμερα πολλές, αθετημένες λόγω των διαδοχικών ρωσικών επιθέσεων, υποσχέσεις και ως εκ τούτου οι ισχυρές εγγυήσεις είναι απαραίτητες», τόνισε ο κ. Μακρόν, προσθέτοντας ότι «οι διαπραγματεύσεις έχουν αποκτήσει νέα δυναμική και πρέπει να επωφεληθούμε από αυτό».

Στάρμερ: Ενίσχυση πιέσεων προς τη Ρωσία

Στην ανάγκη για ενότητα, αποφασιστικότητα και συνέχιση της στρατιωτικής και χρηματοδοτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία στάθηκε από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, κατά την παρέμβασή του στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι στόχος της Συμμαχίας παραμένει μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, στη βάση της πλήρους κυριαρχίας της Ουκρανίας και της δυνατότητάς της να αμυνθεί στο μέλλον, ενώ εξήρε τον ρόλο των ΗΠΑ, λέγοντας πως καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας, με τις συνομιλίες της Γενεύης οι οποίες, όπως τόνισε, «σημειώνουν ουσιαστική πρόοδο».

Σύμφωνα με τον Στάρμερ, η ουκρανική πλευρά έχει καταθέσει «εποικοδομητικές αλλαγές» στο σχέδιο ενώ, όπως είπε, υπάρχει θετική ένδειξη ότι το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου μπορεί να γίνει αποδεκτό από το Κίεβο. Την ίδια στιγμή όμως, υπογράμμισε την ανάγκη για ισχυρές και συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας ώστε η Ρωσία «να μην μπορεί να επιτεθεί ξανά στο μέλλον». Έτσι η συγκρότηση και χρηματοδότηση της Μελλοντικής Δύναμης Άμυνας της Ουκρανίας, καθώς και η ετοιμότητα της Πολυεθνικής Δύναμης Ουκρανίας, αποτελούν τα βασικά εργαλεία για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης ειρήνης, είπε ο Κιρ Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι ο διεθνής συνασπισμός πρέπει να αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία, ζητώντας την προώθηση ενός πλήρους εμπάργκο στη ρωσική ενέργεια. Αναφέρθηκε δε στις πρόσφατες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών της Ρωσίας, οι οποίες, όπως είπε, ήδη προκαλούν «πραγματική ζημιά» στη ρωσική οικονομία.

Σύμφωνα με τον Κιρ Στάρμερ, μπορεί οι προσπάθειες για ειρήνη να προχωρούν, η άμεση όμως στήριξη προς την Ουκρανία δεν πρέπει να χαλαρώσει. «Είναι μεγάλο λάθος να επικεντρωθούμε μόνο στο μέλλον. Πρέπει να στηρίξουμε την Ουκρανία τώρα», είπε, ζητώντας επιτάχυνση στην παροχή χρηματοδότησης και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Στο πλαίσιο αυτό δήλωσε πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλει επιπλέον αντιαεροπορικούς πυραύλους τις επόμενες εβδομάδες, καλώντας τους εταίρους να «κάνουν ακόμη περισσότερα», ειδικά ενόψει του χειμώνα.

