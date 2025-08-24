Μητσοτάκης για την Ουκρανία: «Δεν δεχόμαστε αλλαγή συνόρων με τη βία» – Το σχόλιο για ΕΣΥ, πλεονάσματα και εκπαίδευση

Με εκτενή αναφορά στις εξελίξεις σχετικά με την Ουκρανία επιστρέφει ο πρωθυπουργός στις Κυριακάτικες αναρτήσεις του για το κυβερνητικό έργο.

Χρησιμοποιώντας υψηλούς τόνους, μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «όσοι μας κατηγορούν για τη στήριξη στην Ουκρανία, όπως έκανε όλη η Δύση, πλην λίγων θαυμαστών του αναθεωρητισμού, είναι οι ίδιοι που με τη στάση τους μας ζητούν να ξεχάσουμε το τραύμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Θα μας ζητούσαν να δεχθούμε ως νόμιμα τα τετελεσμένα της παράνομης τουρκικής εισβολής; Να νομιμοποιήσουμε παράνομες διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων; Το Κίεβο δεν είναι μακριά. Και πάντως, όχι αρκετά μακριά απ΄όσα συμβαίνουν στην περιφέρειά μας».

Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι «είναι ενθαρρυντικό ότι αυτές τις μέρες χαράσσονται τα επόμενα βήματα μιας πορείας που όλοι ευχόμαστε να οδηγήσει στην ειρήνη. Έτσι, μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για τη στάση της Ελλάδας στον πόλεμο. Μια στάση που υπαγορεύεται από το εθνικό μας συμφέρον, τη γεωπολιτική μας θέση και τις προκλήσεις που απορρέουν από αυτήν».

Συμπληρώνει, δε, ότι «κάνουμε αυτό που επιτάσσει η θέση μας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι μεγάλες γεωπολιτικές μας επιλογές. Τη θέση αυτή την κερδίσαμε με κόπο. Η πατρίδα μας πλήρωσε πολύ ακριβά την ευρωπαϊκή απομόνωση τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά η Ελλάδα να βρεθεί στο περιθώριο. Στηρίξαμε την Ουκρανία από την πρώτη στιγμή. Στηρίξαμε τον αμυνόμενο απέναντι στον επιτιθέμενο σε μια απροκάλυπτη εισβολή και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας μιας χώρας».

Τέλος υπογραμμίζει ότι «είμαστε με την Ευρώπη. Είμαστε με τη Δύση. Είμαστε με τη διεθνή νομιμότητα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την αλλαγή συνόρων με τη βία ως συνήθη πρακτική. Υποστηρίζουμε την άμεση εκεχειρία και την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, ώστε να είναι σε θέση να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και να αποτρέψει κάθε μελλοντική επιθετικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι κομβικής σημασίας η διαβεβαίωση των Ηνωμένων Πολιτειών για στήριξη. Και θέλω να επαναλάβω ότι είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας».

Η ανάρτηση Μητσοτάκη:

Καλημέρα σε όλες και όλους! Επιστρέψαμε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή μας, μετά από μία σύντομη αλλά επιβεβλημένη καλοκαιρινή ανάπαυλα. Βέβαια, εμείς κάναμε ένα μικρό διάλειμμα, αλλά τα γεγονότα όχι. Θέλω να ξεκινήσω από τη διπλωματική κινητικότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία. Είναι ενθαρρυντικό ότι αυτές τις μέρες χαράσσονται τα επόμενα βήματα μιας πορείας που όλοι ευχόμαστε να οδηγήσει στην ειρήνη. Έτσι, μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για τη στάση της Ελλάδας στον πόλεμο. Μια στάση που υπαγορεύεται από το εθνικό μας συμφέρον, τη γεωπολιτική μας θέση και τις προκλήσεις που απορρέουν από αυτήν. Κάνουμε αυτό που επιτάσσει η θέση μας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι μεγάλες γεωπολιτικές μας επιλογές. Τη θέση αυτή την κερδίσαμε με κόπο. Η πατρίδα μας πλήρωσε πολύ ακριβά την ευρωπαϊκή απομόνωση τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά η Ελλάδα να βρεθεί στο περιθώριο. Στηρίξαμε την Ουκρανία από την πρώτη στιγμή. Στηρίξαμε τον αμυνόμενο απέναντι στον επιτιθέμενο σε μια απροκάλυπτη εισβολή και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας μιας χώρας.

Είμαστε με την Ευρώπη. Είμαστε με τη Δύση. Είμαστε με τη διεθνή νομιμότητα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την αλλαγή συνόρων με τη βία ως συνήθη πρακτική. Υποστηρίζουμε την άμεση εκεχειρία και την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, ώστε να είναι σε θέση να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και να αποτρέψει κάθε μελλοντική επιθετικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι κομβικής σημασίας η διαβεβαίωση των Ηνωμένων Πολιτειών για στήριξη. Και θέλω να επαναλάβω ότι είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Κλείνοντας, θέλω να πω αυτό: όσοι μας κατηγορούν για τη στήριξη στην Ουκρανία, όπως έκανε όλη η Δύση, πλην λίγων θαυμαστών του αναθεωρητισμού, είναι οι ίδιοι που με τη στάση τους μας ζητούν να ξεχάσουμε το τραύμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Θα μας ζητούσαν να δεχθούμε ως νόμιμα τα τετελεσμένα της παράνομης τουρκικής εισβολής; Να νομιμοποιήσουμε παράνομες διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων; Το Κίεβο δεν είναι μακριά. Και πάντως, όχι αρκετά μακριά απ΄όσα συμβαίνουν στην περιφέρειά μας.

Πριν περάσω στις εσωτερικές εξελίξεις, θα ήθελα να σταθώ στην απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Υπήρξε ένας σεμνός και υπεύθυνος πολιτικός, που τίμησε την παράταξή μας και υπηρέτησε με συνέπεια τον δημόσιο βίο. Ένας άνθρωπος χαμογελαστός, προσιτός, με ειλικρινές ενδιαφέρον για τους συμπολίτες του, που κέρδισε την εκτίμηση και τον σεβασμό όλων. Ως γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας υπηρέτησε με αίσθημα καθήκοντος και ήθος, όπως άλλωστε πάντα στην πολιτική του διαδρομή. Θα τον θυμόμαστε πάντα για την καλοσύνη, το χαμόγελό του και την αγάπη του για τον τόπο του. Η παράταξή μας και η πολιτική ζωή της χώρας είναι φτωχότερες χωρίς εκείνον.

Καθώς το καλοκαίρι οδεύει προς το τέλος, ίσως είναι ώρα για έναν πρώτο απολογισμό. Η χώρα μας δοκιμάστηκε ξανά από μεγάλες πυρκαγιές, όπως και ολόκληρος ο ευρωπαϊκός νότος. Μάλιστα στην ιβηρική χερσόνησο έως σήμερα έχουν καεί 6,8 εκ. στρέμματα, 4 εκ. στην Ισπανία και 2,8 εκ. στην Πορτογαλία. Γι’αυτό και ανταποκριθήκαμε στο αίτημα έκτακτης ανάγκης του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας διαθέτοντας 20 ειδικά εκπαιδευμένους Έλληνες δασοκομάντος στην Ισπανία και 2 Canadair στην Πορτογαλία.

Η κλιματική κρίση διαμορφώνει μια σκληρή, νέα πραγματικότητα. Τα στοιχεία της Πυροσβεστικής δείχνουν ότι σε καθημερινή βάση διαχειρίζεται 40 πυρκαγιές ημερησίως, ενώ την περασμένη εβδομάδα ο αριθμός αυτός είχε ξεπεράσει τις 70 ανά ημέρα. Στη συντριπτική πλειονότητά τους τέθηκαν υπό έλεγχο μέσα σε λίγες ώρες. Η διασπορά στον ελλαδικό χώρο ήταν μεγάλη, ενώ υπήρξαν περιπτώσεις, με χαρακτηριστικότερη αυτή της Αχαΐας, όπου εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα -ή το ένα μετά το άλλο- 4-5 διαφορετικά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να διασπαρθούν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, το ίδιο και οι ομάδες των εθελοντών, προκειμένου να τις αντιμετωπίσουν. Θεωρώ ανεύθυνο και επικίνδυνο για λόγους κομματικής αντιπαράθεσης να αμφισβητείται το σωτήριο -όπως έχει αποδειχθεί- σύστημα προειδοποίησης και εκκένωσης, το 112. Η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα στηρίξουμε τους πληγέντες: ήδη ανακοινώσαμε τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για επισκευή ή ανακατασκευή κτηρίων, επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης έως 500 ευρώ για προσωρινή στέγαση μόνιμων κατοίκων, οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ ανά νοικοκυριό για την κάλυψη πρώτων αναγκών, με προσαύξηση για πολύτεκνες οικογένειες και ΑμεΑ, ενώ έως 6.000 ευρώ θα δοθούν για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσκευής της κύριας κατοικίας. Για τις πληγείσες περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ δίνεται η δυνατότητα έκτακτης χρηματοδότησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη πρώτων αναγκών και αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές.

Ως προς τις δυνατότητες του κρατικού μηχανισμού, επιτρέψτε μου να θυμίσω σε όσους μηδενίζουν όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ότι φέτος επιχειρούν περισσότεροι από 18.000 πυροσβέστες, ο τρίτος υψηλότερος αριθμός αναλογικά με τους κατοίκους, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο επίγειος στόλος της Πυροσβεστικής αριθμεί πάνω από 3.680 οχήματα, από 3.410 το 2022, και τα εναέρια μέσα είναι 82, από 61 το 2019. Πάνω από 600 εκ. ευρώ έχουν διατεθεί για πρώτη φορά στα χρονικά για έργα πρόληψης, αντιπυρικών ζωνών και καθαρισμού καύσιμης ύλης σε κρίσιμα δάση της πατρίδας μας μέσω του Antinero, 700.000 έφτασαν οι δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων, 82 drones επιτηρούν για δασικές πυρκαγιές. Επιπλέον, έχει μπει τέλος στο καθεστώς ατιμωρησίας για τους εμπρηστές οι οποίοι αδιαφορούν για την καταστροφή και το χάος που επιφέρουν οι ενέργειές τους. Ήδη μόνο εντός του 2025 έχουν γίνει περισσότερες από 300 συλλήψεις για εμπρησμό. Οι ποινές για εμπρησμό δάσους εκτίονται, δεν μετατρέπονται ούτε αναστέλλονται εφεσιβαλλόμενες. Κλείνοντας αυτό το θέμα, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη μάχη που έδωσαν στους πυροσβέστες, στους εθελοντές, στην αστυνομία, στους πολίτες και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Αλλάζω θέμα και έρχομαι στην αξιολόγηση των υπηρεσιών του ΕΣΥ από τους ίδιους τους πολίτες, για πρώτη φορά. Όπως σας είπα και μέσα στην εβδομάδα, 15.586 SMS με ερωτήσεις στάλθηκαν σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε 92 νοσοκομεία και 447 κλινικές. Το 30% που έχει απαντήσει μας δίνει ενθαρρυντικά αποτελέσματα: 93% βρήκαν τον γιατρό που χρειάζονταν, 88% μιλούν για ευγένεια και σεβασμό από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ενώ το 75% δηλώνουν συνολικά ικανοποιημένοι. Ακόμη και στα επείγοντα, το 42% εξυπηρετήθηκε σε λιγότερο από μία ώρα. Το ΕΣΥ αλλάζει: ανακαινίζονται νοσοκομεία, γίνονται προσλήψεις, βελτιώνονται οι αμοιβές, έχουμε για πρώτη φορά ένα οργανωμένο σύστημα πρόληψης, λειτουργούν Κινητές Ομάδες Υγείας, αλλά και απογευματινά χειρουργεία. Δεν πανηγυρίζουμε. Ακούμε τους πολίτες, βλέπουμε τα προβλήματα και τα αντιμετωπίζουμε.

Από το κρίσιμο πεδίο της υγείας, έρχομαι σε αυτό της δημόσιας εκπαίδευσης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 8.823 διορισμούς εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια που έρχονται να προστεθούν στις 38.500 προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών που έχουν γίνει από το 2019 έως σήμερα. Πάνω από τους μισούς (5.627) θα στελεχώσουν σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης, οι υπόλοιποι σχολεία Ειδικής Αγωγής και Μουσικά Σχολεία. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στους μαθητές και τις μαθήτριες με αναπηρία και στο δικαίωμά τους για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Φέτος θα λειτουργήσουν 8 νέες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ ιδρύονται επιπλέον 2 τομείς και 6 ειδικότητες στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια. Τα ειδικά σχολεία διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και υποστηρικτικές δομές, ώστε κάθε παιδί να μπορεί να έχει την εκπαίδευση που του αξίζει, σε ένα περιβάλλον που σέβεται και καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Σε ό,τι αφορά τα Μουσικά Σχολεία, για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια, αυτά θα αποκτήσουν νέο και σύγχρονο εξοπλισμό. Με προϋπολογισμό 10 εκ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, θα αγοραστούν όλα τα απαραίτητα μουσικά όργανα, παραδοσιακά και σύγχρονα, καθώς και ο συνοδευτικός εξοπλισμός, ώστε να αναβαθμιστεί η καθημερινότητα των μαθητών σε όλα τα Μουσικά Σχολεία της χώρας.

Από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα εφαρμοστούν και οι νέες, πιο αυστηρές διατάξεις για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι προβλέπεται κάθειρξη 10 ετών για οργανωμένες βίαιες ενέργειες εντός των ΑΕΙ, θα αναστέλλεται έως και θα καταργείται η φοιτητική ιδιότητα για όσους παρανομούν, οι υπαίτιοι θα πληρώνουν τις ζημιές, ενώ θα γίνεται ψηφιακός έλεγχος όσων μπαίνουν στους πανεπιστημιακούς χώρους. Αλλά και τα πειθαρχικά συμβούλια των ΑΕΙ θα λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και γρήγορα και επίσης θα ελέγχονται αν επιτελούν σωστά τον ρόλο τους. Η νέα χρονιά λοιπόν θα ξεκινήσει με περισσότερους εκπαιδευτικούς, καλύτερες υποδομές και πιο ασφαλή πανεπιστήμια. Με σχέδιο και συνέπεια, επενδύουμε στην δημόσια παιδεία, την πιο στέρεη βάση για το μέλλον των παιδιών μας και της χώρας μας.

Περνώ τώρα σε μια σειρά από σημαντικά έργα υποδομής. Πρώτα, το νέο τμήμα του οδικού άξονα Βόνιτσα-Λευκάδα που δόθηκε στην κυκλοφορία, με παράκαμψη του οικισμού του Αγίου Νικολάου. Ένα έργο αναγκαίο για τη Δυτική Ελλάδα, που θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης και θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες με τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο.

Υπογράφηκαν, επίσης, και ξεκινούν δύο μεγάλα αρδευτικά έργα στην Καρδίτσα (εκσυγχρονισμός ΤΟΕΒ Ταυρωπού) και στα Φάρσαλα (Υπέρεια-Ορφανά), συνολικού προϋπολογισμού άνω των 200 εκ. ευρώ. Υπολογίζεται ότι ένα σημαντικό μέρος των δικτύων θα ολοκληρωθεί εντός 12-14 μηνών και μέσω αυτών θα αρδευτούν περίπου 200.000 στρέμματα στον θεσσαλικό κάμπο.

Παράλληλα, θέσαμε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή, που θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής. Με τις καινοτομίες που εισάγονται, επιδιώκουμε ο θεσμός της κοινωνικής αντιπαροχής να καταστεί σημαντικό εργαλείο στη «μάχη» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργεί; Οικόπεδα του Δημοσίου θα παραχωρούνται σε ιδιώτες αναδόχους για την ανέγερση κατοικιών, με την υποχρέωση τουλάχιστον το 30% να διατίθεται ως κοινωνική ή προσιτή κατοικία με χαμηλό μίσθωμα σε ευάλωτα και οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά. Έτσι, αξιοποιούμε τη δημόσια περιουσία, αυξάνουμε το απόθεμα κοινωνικών κατοικιών, προσφέρουμε στέγη σε συμπολίτες που έχουν ανάγκη, ενώ το κράτος διατηρεί τον έλεγχο, οι ιδιώτες επενδύουν και οι πολίτες ωφελούνται. Μια πολιτική που δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και αφήνει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα.

Στα οικονομικά της ανασκόπησης, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου είναι υψηλότερο από τον στόχο που είχαμε θέσει κατά 1,2 δισ. ευρώ. Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας. Μερικά ακόμη καλά οικονομικά νέα: Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας μας, δηλαδή το σύνολο αγαθών και υπηρεσιών που εισάγουμε και εξάγουμε, είναι βελτιωμένο κατά το πρώτο εξάμηνο φέτος σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρσι, και μειωμένο συνολικά κατά 8,3%, ενώ το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών είναι μειωμένο κατά 2,4%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων είναι αυξημένες κατά 4,3%, όπως και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας είναι αυξημένες κατά 11%. Πολύ σημαντική είναι η καλή πορεία των άμεσων ξένων επενδύσεων, που στο πρώτο εξάμηνο είναι ανεβασμένες σε σχέση με πέρσι κατά 800 εκ. ευρώ. Όλα αυτά δείχνουν μια οικονομία που βελτιώνεται σταθερά και παράγει οφέλη που επιστρέφουν στην κοινωνία.

Να έρθω στο μεταναστευτικό που είχε απασχολήσει έντονα τη χώρα μας το προηγούμενο διάστημα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα έκτακτα μέτρα που πήραμε και οι διπλωματικές κινήσεις που κάναμε αποδίδουν. Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, πριν από τη σχετική τροπολογία, είχαν μπει μέσα σε 7 ημέρες 2.642 μετανάστες. Στις 25 μέρες αφότου ξεκίνησε η εφαρμογή των μέτρων -μη εξέταση ασύλου, κράτηση των νεοεισερχόμενων και επιστροφή τους- οι αφίξεις περιορίστηκαν συνολικά σε 923, ενώ μέσα στον Αύγουστο δεν ξεπέρασαν τους 400. Το μήνυμα ήταν σαφές και λειτούργησε.

Θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση με έργα και δράσεις που αναδεικνύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ξεκινώ από τη Λήμνο, όπου παραδόθηκε στους κατοίκους και τους επισκέπτες το πλήρως αποκατεστημένο Αρχαιολογικό Μουσείο της Λήμνου. Το νεοκλασικό κτήριο που είχε πληγεί από τον σεισμό του 2014, αποκαταστάθηκε πλήρως και πλέον τίποτα δεν θυμίζει τις παλιές πληγές. Με σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, φιλοξενεί την ιστορία του νησιού από την προϊστορία έως το Βυζάντιο. Το έργο υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, με χρηματοδότηση 3 εκ. ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

Στην Αττική δρομολογούνται 21 μεγάλα έργα σε Ελευσίνα, Αθήνα και Λαύριο, μέσα από την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση που υπέγραψαν η Yπουργός Πολιτισμού και ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Με προϋπολογισμό 40 εκ. ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής, θα γίνουν παρεμβάσεις για την ανάδειξη και αναβάθμιση πολιτιστικών τοπόσημων σε τρεις από τους σημαντικότερους πόλους της θρησκευτικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής του λεκανοπεδίου. Ενδεικτικά αναφέρω την επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Λυκείου του Αριστοτέλη μέσα και από ψηφιακές δράσεις, αλλά και παρεμβάσεις στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελευσίνας και του Ραμνούντα, στην Ιερά Μονή Δαφνίου, στον ναό του Αγίου Γεωργίου στον Ελαιώνα Μεγάρων.

Έτσι κλείνει και η πρώτη, μετακαλοκαιρινή ανασκόπηση. Ραντεβού ξανά την επόμενη Κυριακή. Καλημέρα!

Διαβάστε επίσης:

Ο πολιτικός «γρίφος» της ΔΕΘ: Σωσίβιο ή χωρίς αντίκρισμα για την κυβέρνηση το πακέτο των παροχών;

ΚΚΕ: Ζητά πλήρεις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους – Καταγγέλλει την παντελή απουσία του κράτους

Πληθυσμιακός κατήφορος, παιδοκτονίες και βρεφοκτονίες