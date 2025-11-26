Επίσημη μετωπική Τσίπρα- ΠΑΣΟΚ με σφοδρή αντίδραση του συζύγου της Φώφης Γεννηματά και δύο «γραμμές» για τις συνεργασίες

Η σύγκρουση και οι απαντήσεις στον Αλέξη Τσίπρα έρχονται κυρίως από το στρατόπεδο των πρώην συντρόφων του, καλά κρατεί όμως την ίδια ώρα και η μετωπική με το ΠΑΣΟΚ για όσα ανέφερε στο βιβλίο του για την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά. Οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού για συζητήσεις μαζί της που αφορούσαν το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης και της αλλαγής του εκλογικού νόμου διαψεύστηκαν.

Συνεχείς διαψεύσεις κατά Τσίπρα από τους στενούς συνεργάτες της Φώφης Γεννηματά

Την αρχή έκανε ο πρώην διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου της Φώφης Γεννηματά Μανώλης Όθωνας, ακολούθησαν ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ επί των ημερών της Νίκος Βοσδογάνης και ο σημερινός Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και τότε εκπρόσωπος τύπου Παύλος Χρηστίδης. Όλοι διαψεύδουν ότι υπήρξαν τέτοιες συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, τονίζοντας ότι ξεπερνά τα όρια ο Αλέξης Τσίπρας επιμένοντας για κάτι που δεν ισχύει και για το οποίο η Φώφη Γεννηματά είχε διαψεύσει πριν φύγει από την ζωή πολλές φορές δημόσια.

«Είναι βαθιά ανέντιμο να μιλά κανείς δημόσια και να συκοφαντεί έναν άνθρωπο που δεν βρίσκεται στη ζωή και δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να απαντήσει ή να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Δεν πρόκειται να κάνουμε διαφήμιση του βιβλίου του για εμάς, η απόσταση που χώριζε τη Φώφη Γεννηματά σε πολιτική υπόσταση, ύφος και ήθος ήταν τεράστια. Ο κ. Τσίπρας όχι μόνο δεν έκανε πρόταση συνεργασίας, αλλά επέλεξε να κυβερνήσει με τον κ. Καμμένο, με τον οποίο άλλωστε είχε τόσα πολλά κοινά. Αυτός ήταν, αυτός είναι…» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Βοσδογάνης. Από την πλευρά του ο Παύλος Χρηστίδης επικαλούμενος την ανάρτηση Βοσδογάνη σε δική του επισυνάπτει τις δηλώσεις που είχε κάνει τότε ως εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ επίσης διαψεύδοντας με στοιχεία.

Ανδρέας Τσούνης (σύζυγος Φώφης Γεννηματά): «Καθ΄έξιν ψεύτης ο Τσίπρας»

Οξύτατη σε ανθρώπινο επίπεδο και εκτός της πολιτικής αντιπαράθεσης ήταν αντίδραση του συζύγου της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, Ανδρέα Τσούνη. «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθ΄έξιν ψεύτης. Νομίζω είναι γνωστό πλέον και κατανοητό από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό το ενδεχόμενο το είχαμε συζητήσει πριν τις εκλογές με τη Φώφη», ανέφερε μεταξύ άλλων μιλώντας στο Βήμα.

Κλειστοί οι δίαυλοι από τον Ανδρουλάκη- Υπέρ του διαλόγου ο Δούκας

Από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα το κλίμα με το ΠΑΣΟΚ είναι πολεμικό, από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης κλείνει τους διαύλους και προετοιμάζεται να αποδομήσει όσα λέει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αυτή θα είναι και η «γραμμή» του κόμματος μέχρι τις κάλπες. Υπάρχει ωστόσο και η αντίθετη άποψη του Χάρη Δούκα που επέμεινε ότι οι δίαυλοι με τα κόμματα του προοδευτικού χώρου πρέπει να είναι ανοιχτοί, σημειώνοντας ότι δεν γίνεται τελευταία στιγμή να μοιραστούν καρέκλες και να υπάρξει μια συγκυβέρνηση χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός πολιτικός διάλογος. «Θα πάμε να μοιράζουμε καρέκλες, με τρεις ημέρες που σου δίνει προθεσμία το Σύνταγμα; Ο διάλογος με τις προοδευτικές δυνάμεις και η συνεργασία μαζί τους όπου χρειάζεται, ήταν ταυτοτικό για το ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου», υπογράμμισε ο Χάρης Δούκας σε συνέντευξη του στην ERTnews επιμένοντας στην διαφορετική του προσέγγιση από τον Νίκο Ανδρουλάκη για το θέμα των συνεργασιών.

Στην δική του άποψη για την στρατηγική των συνεργασιών επιμένει και ο Μιχάλης Κατρίνης. Από την Διάσκεψη του ΠΑΣΟΚ στην Δυτική Ελλάδα σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα διάλογος με τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Αναφέρεται στον ΣΥΡΙΖΑ και στην Νέα Αριστερά. Από την πλευρά του ο Παύλος Γερουλάνος δεν πιέζει πια με τον όρο της «βελόνας» των ποσοστών παρά το γεγονός ότι πέρασε το δίμηνο που είχε τονίσει ότι θα έπρεπε να ανέβουν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να μην έχει προβλήματα στην πορεία του στις εκλογές. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος κρατά δυνάμεις και δόσεις κριτικής για το συνέδριο καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κλείσει την σχετική συζήτηση λέγοντας ότι όλα θα κριθούν στις εκλογές.

Το βέβαιο είναι ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να αλλάξει. Αντίθετα βρίσκεται στα σκαριά μια επιθετική στρατηγική απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό και τους σχεδιασμούς του για να ιδρύσει τον δικό του πολιτικό φορέα.

Διαβάστε επίσης

Σύζυγος Φώφης Γεννηματά: Καθ’ έξιν ψεύτης ο Τσίπρας, δεν υπήρξε πρόταση συγκυβέρνησης, φοβόταν τη Φώφη

Η κόκκινη γραμμή για το ΠΑΣΟΚ που ξεπέρασε ο Τσίπρας με την αναφορά του στην Φώφη Γεννηματά και οι αντιδράσεις

Τα 11 κομβικά λάθη που παραδέχεται ο Τσίπρας στην «Ιθάκη» για την περίοδο 2015 – 2023