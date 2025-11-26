Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Διακοπή της συνεδρίασης λόγω «μετωπικής» Σεμερτζίδου – Κωνσταντοπούλου

Εκτός ελέγχου κινδύνεψε να βγει η εξεταστική επιτροπή κατά τη διάρκεια εξέτασης της Πόπης Σεμερτζίδου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι τόνοι ανέβηκαν επικίνδυνα με τον πρόεδρο της επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο να διακόπτει για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε την κ. Σεμερτζίδου ότι είναι δήθεν αγρότισσα και ότι την ώρα που ο αγροτικός κόσμος στενάζει η ίδια κολυμπούσε στα λούσα και την πολυτέλεια.

Την αποκάλεσε ακόμη «εγκληματία» λέγοντας ότι έχει καταχραστεί δημόσιο χρήμα με την ένταση να χτυπάει κόκκινο.

Είναι ενδεικτικοί οι διάλογοι:

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Από τα 2,4 εκατ. σώζεται κάτι ή τα έχετε φάει όλα;

Π. Σεμερτζίδου: Δεν σας επιτρέπω.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Για πιώμα τα έχετε.

Π. Σεμερτζίδου: Δουλεύουμε.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τον κόσμο…

Π. Σεμερτζίδου: Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη της οικογένειας μου;

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Έχουν μείνει χρήματα;

Π. Σεμερτζίδου: Έχουμε δεσμευμένα χρήματα.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τέτοιο πάρτι εκατ. που δεν θυμάστε είστε θρασύτατη… Έχετε φάει με χρυσά κουτάλια…

Π. Σεμερτζίδου: Δεν θα κάνετε πολιτική στις πλάτες του ιδρώτα οικογένειάς μου.

Το πολιτικό θερμόμετρο εκτινάχθηκε και σε άλλο σημείο εξέτασης της Πόπης Σεμερτζίδου που αφορούσε φωτογραφίες της με τον πρωθυπουργό και άλλα γαλάζια στελέχη.

Π. Σεμερτζίδου: Έχω πάει στο Ζάππειο και για να κάνω επίδειξη των προϊόντων μου. Έχουν έρθει και πολιτικοί από όλα τα κόμματα.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Την Πλεύση Ελευθερίας δεν θα την δείτε….

Π. Σεμερτζίδου: Δεν στηρίζετε τους αγρότες;

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τους πραγματικούς αγρότες στηρίζουμε, όχι τους μαϊμού.

Π. Σεμερτζίδου: Εμείς τι είμαστε; Μας κατηγορείτε; Θα ανακαλέσετε! Δεν είμαι δήθεν αγρότισσα.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε…. Σας κατηγορώ ότι έχετε καταχραστεί δημόσιο χρήμα.

Π. Σεμερτζίδου: Έχετε αποδείξεις;

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Κάντε μου μήνυση. Είστε θρασύτατη. Από τα βότανα βγάλατε τα πολυτελή ΙΧ;

Π. Σεμερτζίδου: Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Όλοι οι οικονομικοί εγκληματίες τα έχουν σε άλλα ονόματα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διακόπτοντας τους βουλευτές φώναζε πως στη ΝΔ έχουν φάει με χρυσά κουτάλια και κουκουλώνουν υποθέσεις όπως τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ένταση προκλήθηκε κι όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης ενημέρωσε πως η κομματική ιδιότητα της Πόπης Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου. Η ίδια νωρίτερα πάντως είχε υποστηρίξει δεν γνωρίζει να έχει ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα.

Η ΝΔ συμφώνησε να κληθεί στην εξεταστική επιτροπή ο σύντροφος της μάρτυρος, Χρήστος Μαγειρίας.

Από το ΠΑΣΟΚ, η Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε πως ουδέποτε είχε ανακοινωθεί από τη ΝΔ η αναστολή κομματικής ιδιότητας της κ. Σεμερτζίδου. Όπως τόνισε η ίδια επιβεβαίωσε ότι δεν της ζητήθηκε ουδέποτε η παραίτηση της από τη θέση της συντονίστριας στη γραμματεία γυναικείας επιχειρηματικότητας και κοινοτικών επιδοτήσεων και ότι δήλωσε ότι παραμένει μέλος και στέλεχος της ΝΔ.

«Για την ιστορία για τα πρακτικά, επειδή μας ακούει ο ελληνικός λαός, είναι αδιανόητο να έρχονται εδώ και να λέγονται ψεύδη τα οποία καταγράφονται στα πρακτικά. Η ανακοίνωση της κ. Σδούκου έχει την αξία της εφεξής, η Ιστορία δεν ξαναγράφεται. Άλλωστε η κ. Σεμερτζίδου είναι εδώ να επιβεβαιώσει του λόγου το αληθές», είπε η κ. Αποστολάκη.

