Μητσοτάκης για το δημογραφικό: «Πολιτική μας απόφαση είναι η στήριξη των οικογενειών»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε σε πάνελ για το δημογραφικό που διοργάνωσε το ΕΤ-Forum του Ελεύθερου Τύπου, μαζί με τον Δρ Δημήτριο Κοτσιφάκο, πολύτεκνο, Διευθυντής Εργαστηριακού Κέντρου της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τον Θεόδωρος Παπασάικα, πολύτεκνο, Οικονομολόγος, Υπάλληλος της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συντονιστής ήταν ο Διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου Γιάννη Τσαπρούνη.

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Θα χρειαζόμουν πολύ χρόνο να σας απαντήσω πλήρως. Όμως, καταρχάς, να σας ευχαριστήσω και για την πρωτοβουλία σας και για την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα με δύο ανθρώπους οι οποίοι θα μας μεταφέρουν τη δικιά τους εμπειρία του τι σημαίνει να μεγαλώνει σήμερα μια οικογένεια με πολλά παιδιά στην νέα πατρίδα μας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επαναλάβω τα δημογραφικά δεδομένα τα οποία αντιμετωπίζουμε συνολικά ως χώρα».

Θα ήθελα μόνο να επισημάνω ότι ο χαμηλός αριθμός των γεννήσεων που συνήθως μονοπωλεί τη συζήτηση για το δημογραφικό δεν αποτελεί μόνο μια ελληνική ιδιαιτερότητα.

Δυστυχώς, αυτή η τάση των νέων ανθρώπων είτε να καθυστερούν να κάνουν παιδιά είτε να επιλέγουν για διάφορους λόγους που μπορούμε να τους συστήσουμε να κάνουν λιγότερα παιδιά φαίνεται να είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο.

Και να μην συνδέεται αποκλειστικά με το οικονομικό επίπεδο την ευημερία των χωρών αλλά με άλλους λόγους τους οποίους πρέπει να τους αναλύσουμε πολύ βαθύτερα αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό.

Πριν από λίγες μέρες είχα βρεθεί στη Σιγκαπούρη.

Η Σιγκαπούρη είναι μια χώρα με πολύ υψηλό επίπεδο ευημερίας κατά κεφαλήν εισόδημα το οποίο πλησιάζει στις 100.000 δολάρια και εκεί ο δείκτη των γεννήσεων για πρώτη φορά έπεσε κάτω του 1.

Η Νότιος Κορέα η οποία είναι και αυτή μια εξαιρετικά εύπορη χώρα έχει δίκτυ γεννήσεων 0,8.

Αυτό το λέω για να μην θεωρήσουμε ότι η μόνη αντιμετώπιση του προβλήματος του δημογραφικού σχετίζεται με οικονομικά μέτρα. Προφανώς και τα οικονομικά μέτρα έχουν πολύ μεγάλη σημασία.

Και για πρώτη φορά στη χώρα μας έχουμε μια συνολική στρατηγική αντιμετώπιση του δημογραφικού το οποίο αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε όλες τις εκφάνσεις.

Διότι και να μπορούσαμε σήμερα δια μαγείας να αυξήσουμε τον αριθμό των γεννήσεων στο ποσοστό το οποίο θα μας εξασφάλιζε ένα σταθερό πληθυσμό, τα νέα παιδιά τα οποία θα γεννιόντουσαν τον επόμενο χρόνο θα έπαιρναν στον ενεργό πληθυσμό σε 25-30 χρόνια από τώρα.

Η άλλη όψη του δημογραφικού είναι η γήρανση η οποία προφανώς και αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις στο ασφαλιστικό μας σύστημα, στις δαπάνες υγείας αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον ενεργό πληθυσμό και το τι σημαίνει κάποιος να μπορεί να είναι ενεργός και παραγωγικός από μία ηλικία και επάνω.

Και θέλω εδώ να επισημάνω ότι η απόφαση την οποία πήρε η κυβέρνησή μας να δώσει ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα στους συνταξιούχους να εξακολουθούν να εργάζονται με το να μην περικόπτεται η σύνταξη τους, είχε εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο.

Παραπάνω από 200.000 συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή εργάζονται, φορολογούνται απλά για το εισόδημα το οποίο εισπράττουν, χωρίς όμως να χάνουνε κανένα συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Όμως αν έπρεπε να κλείσω αυτή την εισαγωγική μου τοποθέτηση, θα εστίαζα στην μεγάλη προτεραιότητα την οποία δίνει η κυβέρνησή μας στην στήριξη των οικογενειών με παιδιά στα πλαίσια της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης την οποία ήδη έχουμε ψηφίσει και η οποία θα αρχίσει να υλοποιείται από τις αρχές του επόμενου χρόνου».

