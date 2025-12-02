search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 17:05
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.12.2025 10:52

Φάμελλος: «H κυβέρνηση βάζει λουκέτο στα ΕΛΤΑ – Το λουκέτο όμως πρέπει να πάει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη»

02.12.2025 10:52
elta_new_123

Δριμεία επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή τα ΕΛΤΑ. «Το πρόβλημα είναι ότι θέλει να εξυπηρετήσει ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών, ενώ θα έπρεπε τα ΕΛΤΑ να έχουν αξιοποιήσει τη θέση τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο» είπε μεταξύ άλλων.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πραγματοποίησε επίσκεψη στο κατάστημα ΕΛΤΑ της Πυλαίας και με αφορμή την παρουσία του εκεί, προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Φάμελλος σε ανάρτησή του σημειώνει ότι «η κυβέρνηση βάζει λουκέτο στα ΕΛΤΑ. Το λουκέτο όμως πρέπει να πάει στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη».

Η ανάρτηση Φάμελλου

«Είμαστε στο κατάστημα ΕΛΤΑ της Πυλαίας, που είναι κλειστό εδώ και 1 μήνα.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε το κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ για να καλύψει ένα τεράστιο σκάνδαλο.

Το σκάνδαλο αυτό έχει 3 πτυχές.

Πρώτα απ’ όλα η κυβέρνηση χρηματοδότησε με 250 εκατ. ευρώ τα ΕΛΤΑ για να είναι βιώσιμα. Και τώρα μας λέει ότι δεν είναι.

Ταυτόχρονα, με χρυσές αμοιβές των γαλάζιων ακρίδων και στα ΕΛΤΑ προχωράει ένα σχέδιο εκποίησης της περιουσίας.

Ήδη τα κέντρα διαλογής των ΕΛΤΑ είναι σε διαδικασία εκποίησης.

Και τρίτον, λέει ψέματα για το αν είναι βιώσιμα ή όχι τα καταστήματα των ΕΛΤΑ. Το κατάστημα ΕΛΤΑ της Πυλαίας, που εξυπηρετεί 50.000 κατοίκους, ήταν κερδοφόρο 80.000 ευρώ το 2024.

Το ίδιο ισχύει για 5 από τα καταστήματα του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης που κλείνουν.

Στα Διαβατά, στην Αγία Τριάδα, στην Πυλαία, στο Πανεπιστήμιο και στα Δικαστήρια.

Τα 5 αυτά καταστήματα είχαν κέρδη το 2024, (διαφορά δαπανών με εσόδων) που πλησιάζουν τα 500.000 ευρώ.

Η κυβέρνηση λέει ψέματα. Δεν είναι το πρόβλημα η βιωσιμότητα των καταστημάτων.

Το πρόβλημα είναι ότι θέλει να εξυπηρετήσει ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών, ενώ θα έπρεπε τα ΕΛΤΑ να έχουν αξιοποιήσει τη θέση τους και στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στα μικροδέματα για να είναι πραγματικά στήριγμα της ελληνικής κοινωνίας και της υπαίθρου.

Η κυβέρνηση βάζει λουκέτο στα ΕΛΤΑ.

Το λουκέτο όμως πρέπει να πάει στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη».

Διαβάστε επίσης

Το χαρτί της σταθερότητας «παίζει» και… εκτός ο Μητσοτάκης – Επιμένει για εκλογές το 2027

Αιχμές Δούκα: «Κάποιοι δεν θέλουν να τελειώσει η ανάπλαση στη Βασιλίσσης Όλγας»

Έφη Αχτσιόγλου: Πώς μειώσαμε 26 μονάδες την αδήλωτη εργασία – Διάλεξη στο Queen Mary του Λονδίνου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
troxaio-patra
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα – ΙΧ «καρφώθηκε» σε φορτηγό, τραυματίστηκε έγκυος (Photos)

mploka-2342
ΕΛΛΑΔΑ

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Ενισχύονται συνεχώς με τρακτέρ τα μπλόκα σε δρόμους και τελωνεία – Θα κλείσουν και λιμάνια

3
ADVERTORIAL

Το showcar της McLaren F1 Team πόλος έλξης σε όλη την Ελλάδα – Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Πάτρα το εντυπωσιακό roadshow του ΟΠΑΠ και της Allwyn μαγνήτισε χιλιάδες επισκέπτες

athina akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Τι αποκάλυψε η επιστροφή ενοικίου – Δήλωναν ενοίκιο 30 ευρώ για ⁠119 τ.μ. στο Χαλάνδρι

UG_LogoUsage_RGB_Secundary (1)
ADVERTORIAL

Η United Group B.V. συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο του 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου – «Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

vrazilia-19xronos
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Φρικτός θάνατος για 19χρονο με ψυχιατρικά προβλήματα – Τον κατασπάραξε λιοντάρι σε ζωολογικό κήπο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 17:05
troxaio-patra
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα – ΙΧ «καρφώθηκε» σε φορτηγό, τραυματίστηκε έγκυος (Photos)

mploka-2342
ΕΛΛΑΔΑ

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Ενισχύονται συνεχώς με τρακτέρ τα μπλόκα σε δρόμους και τελωνεία – Θα κλείσουν και λιμάνια

3
ADVERTORIAL

Το showcar της McLaren F1 Team πόλος έλξης σε όλη την Ελλάδα – Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Πάτρα το εντυπωσιακό roadshow του ΟΠΑΠ και της Allwyn μαγνήτισε χιλιάδες επισκέπτες

1 / 3