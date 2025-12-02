search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

02.12.2025 10:39

Η εξομολόγηση με νόημα του Μητσοτάκη: «Ελπίζω να υπάρχει καριέρα για μένα και έξω από την πολιτική» – Η αναφορά στη Μαρέβα

02.12.2025 10:39
Σε μία κρίσιμη καμπή, κατά την οποία η κυβέρνηση στέλνει συνεχώς μηνύματα σταθερότητας και θεσμικής συνέπειας (εκλογές το 2027 κλπ), ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να κάνει μία εκ βαθέων εξομολόγηση, μιλώντας για την προοπτική… αποχώρησής του από την ενεργό πολιτική!

Αν δεν πρόκειται για απλή σύμπτωση, λόγω του ιδιαίτερου και ανθρώπινου χαρακτήρα που είχε μία ανοιχτή συζήτηση στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης την Κυριακή, τότε μάλλον χρειάζεται η παρέμβασή του μία προσεκτική αποκωδικοποίηση για τυχόν «μηνύματα», που θέλει να στείλει προς διάφορες πλευρές ο πρωθυπουργός.

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Ότι δεν βλέπει την πολιτική ως καριέρα που θα κάνει σε όλη του τη ζωή.

«Ελπίζω ότι για μένα θα υπάρξει καριέρα και έξω από την πολιτική», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός έδωσε και μία οπτική της πορείας του προς την πολιτική, κάνοντας ιδιαίτερα σημαντικές αναφορές και αποκαλύψεις.

«Υπήρχε ανέκαθεν η προσδοκία ότι θα γινόταν πολιτικός ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα και της αδερφής του» είπε.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι έλαβε την σχετική απόφαση 10 ολόκληρα χρόνια προτού θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής.

«Το αποφάσισα στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο επέλεξα να κάνω πρώτα καριέρα έξω από την πολιτική στον ιδιωτικό τομέα», είπε, προτού καθίσει για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά έδρανα το 2004.

Υποστήριξε μεν ότι δεν το έχει μετανιώσει, αλλά παραδέχθηκε ότι «οι περισσότερες μέρες στην πολιτική είναι σκληρές».

Αποκάλυψε επίσης ότι κάποια στιγμή σκέφτηκε να τα παρατήσει και να εγκαταλείψει τον πολιτικό στίβο πρόωρα. «Όταν χάσαμε τις εκλογές του 2015 (από τον ΣΥΡΙΖΑ) το συζήτησα με τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου και είπα στον εαυτό μου ότι αν δεν γίνω πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πιθανόν θα πρέπει να κάνω κάτι διαφορετικό. Έφτασα αρκετά κοντά τότε στον εγκαταλείψω την πολιτική αλλά τελικά κέρδισα τις εσωκομματικές εκλογές το 2016».

Ο ρόλος που έπαιξε η οικογένειά του – η σύγυζός του, Μαρέβα και τα παιδιά τους – ήταν κατά τα φαινόμενα κρίσιμος: «Παρεμπιπτόντως, ποτέ μην μπείτε στην πολιτική, αν δεν είναι σύμφωνη η οικογένειά σας», είπε με έμφαση ο πρωθυπουργός.

