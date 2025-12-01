Μητσοτάκης από Οξφόρδη: Στόχος να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε με ρυθμό μεγαλύτερο από την Ευρώπη

Στη στρατηγική που ακολούθησε η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα, αναφέρθηκε, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την διάρκεια δημόσιας συζήτησης, που συμμετείχε, στο Blavatnik School of Government του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, με την κοσμήτορα και καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης, Νγκάιρ Γουντς.

Μία στρατηγική που όπως, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργούς, «ώθησε την ελληνική οικονομία στο μονοπάτι της ανάπτυξης». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το 2019 ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία είχαν ξεκάθαρο σχέδιο για την οικονομία, για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.

«Έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης πολύ πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η οικονομία μας είναι εξωστρεφής. Η πρόκληση είναι να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε με μεγαλύτερο ρυθμό από αυτόν που έχει ολόκληρη η Ευρώπη», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε ερώτηση για το ποιες είναι οι προκλήσεις στον ορίζοντα της κυβέρνησης, της Ελλάδας του 2030, μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στην ανάπτυξη της ναυτιλίας και του τουρισμού, τονίζοντας ότι στόχος του είναι να μετατρέψει την Ελλάδα σε νούμερο ένα τουριστικό προορισμό για ολόκληρο τον παγκόσμιο χάρτη, ενώ πέρα από τον τουρισμό και τη ναυτιλία, στάθηκε ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, των logistic και της παιδείας.

«Πρώτη φορά ανοίγουμε τη χώρα μας σε μη κρατικά πανεπιστήμια», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον αγροτικό τομέα της χώρας και τόνισε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να τον κάνει πιο εξωστρεφή.

Ο πρωθυπουργός ερωτήθηκε και για το λιμάνι του Πειραιά με αφορμή τη διαμάχη της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σημείωσε «θα σεβαστούμε τα συμβόλαια που έχουμε υπογράψει, τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Χρησιμοποιούμε τη γεωγραφική μας θέση για να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερική. Για μένα είναι σημαντικό να σεβόμαστε τους συμμάχους μας, αλλά επίσης και τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η μεγάλη πρόκληση είναι «όχι μόνο πώς η Ελλάδα ισορροπεί ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις, αλλά πώς η ίδια η Ευρώπη μπορεί να σταθεί ως αυτόνομος πόλος», κυρίως στον τομέα της άμυνας, της ενέργειας, της τεχνολογίας και των κεφαλαιαγορών.

«Τα επόμενα πέντε χρόνια της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι απολύτως καθοριστικά. Αν δεν γίνουν ουσιαστικά βήματα, φοβάμαι ότι οι απαισιόδοξοι θα δικαιωθούν», ανέφερε.

Για το μεταναστευτικό ο Πρωθυπουργός δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους πρόσφυγας, αλλά ταυτόχρονα να προσπαθούμε να προστατεύσουμε και τα σύνορα μας».

«Στο μεταναστευτικό, η Ευρώπη έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα – κι εγώ ήμουν πάντα ξεκάθαρος ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια αφελή πολιτική ανοιχτών συνόρων. Πρέπει να προστατεύουμε τα εξωτερικά μας σύνορα και εμείς να αποφασίζουμε ποιος μπαίνει στην Ευρώπη, όχι οι διακινητές. Άρα, η Ευρώπη έχει προχωρήσει σε κάποια μέτωπα, αλλά σε άλλα έχει μείνει πίσω», είπε. Αναφερόμενος στο μοντέλο εξουσίας που ακολουθεί, ο πρωθυπουργός σημείωσε «Κατ’ αρχάς, με έχουν κατηγορήσει ότι «τρέχω» την κυβέρνηση σαν επιχείρηση – και δεν ντρέπομαι γι’ αυτό. Μία από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες το 2019 ήταν ο νόμος για το πώς λειτουργεί η κυβέρνηση: ένα πλαίσιο «λογισμικού» για το πώς προγραμματίζουμε το έργο μας, πώς λογοδοτούν οι υπουργοί, ποιοι είναι οι δείκτες απόδοσης, πώς μετράμε την πρόοδο. Αυτό δεν υπήρχε στην Ελλάδα».

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η διακυβέρνηση είναι σε μεγάλο βαθμό μια «επιστήμη» – πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία, σε τεκμηριωμένη πολιτική. Όλα αυτά τα μαθαίνετε εδώ. Και σε όσους λαϊκιστές υποστηρίζουν ότι μπορείς να κυβερνήσεις με «διαίσθηση» και «ένστικτο», χωρίς να κοιτάς τα δεδομένα, θα έλεγα να προσγειωθούν στην πραγματικότητα. Το κράτος είναι ένας τεράστιος, πολύπλοκος οργανισμός», πρόσθεσε.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε υποτροφία για τον πιο εξαιρετικό Έλληνα υποψήφιο, να φοιτήσει στη σχολή διακυβέρνησης.

«Είμαι πραγματικά στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι, με τη στήριξη του ιδρυτικού μας δωρητή, του Sir Leonard Blavatnik, ο οποίος είναι σήμερα εδώ, από του χρόνου θα έχουμε μία υποτροφία για τον πιο εξαιρετικό Έλληνα υποψήφιο που θα μας δείχνει έμπρακτα τη δέσμευσή του στη δημόσια υπηρεσία.

Αυτή η υποτροφία θα του δίνει τη δυνατότητα να έρθει εδώ, στη Σχολή Διακυβέρνησης Blavatnik, και να σπουδάσει μαζί με φοιτητές από περίπου 60 άλλες χώρες. Είμαστε, λοιπόν, πολύ χαρούμενοι που η παρουσία σας εδώ σήμερα σηματοδοτεί μια ακόμη πιο ουσιαστική ελληνική παρουσία στο μέλλον. Ευχαριστούμε», κατέληξε.

