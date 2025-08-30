Πρώτος πρύτανης ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα ο Οδυσσέας Ζώρας – Έχει διατελέσει στέλεχος του υπουργείου Παιδείας

Ο Οδυσσέας Ζώρας αναλαμβάνει καθήκοντα πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Keele, ένα από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια που έλαβαν έγκριση για ίδρυση παραρτήματος στην Ελλάδα.

Ο Οδυσσέας Ζώρας έχει διατελέσει γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης στο υπουργείο Παιδείας το 2022. Επίσης, ήταν πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σημειώνεται ότι ο Οδυσσέας Ζώρας είχε ενεργό ρόλο στην επεξεργασία του νομοσχεδίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, το οποίο οδήγησε στη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2022. Ως πρόεδρος του ΕΑΠ είχε τοποθετηθεί υπέρ της εισαγωγής διδάκτρων στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που έλαβαν άδεια λειτουργίας στη χώρα μας ανακοίνωσε κι επισήμως, το πρωί της Παρασκευής (29/8), το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, την ώρα πάντως που τα ερωτήματα γύρω από το ζήτημα παραμένουν πολλά και η αντιπολίτευση συνεχίζει να ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Για παράδειγμα, πληροφορίες θέλουν κανένα από αυτά τα 4 ιδρύματα -τα οποία στην ουσία είχαν γίνει γνωστά τις προηγούμενες ημέρες μέσω διαρροών- να μην έχει καταθέσει προγράμματα σπουδών προς αξιολόγηση.

Τα ανώτατα ιδρύματα που έλαβαν αδειοδότηση είναι τα εξής:

The University of York (Θεσσαλονίκη)

Open University (Θεσσαλονίκη)

University of Keel (Αθήνα)

Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας (Αθήνα)

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘ.Α.Α.Ε.

