Τραγωδία με μετανάστες στη Ρόδο: Ένας άνδρας και μία ανήλικη νεκροί σε παραλία

Δύο σορούς εντόπισαν στην παραλία του Μαύρου Κάβου στη Ρόδο στελέχη του Λιμενικού.

Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα, ανήλικη το πιθανότερο.

Στο ίδιο σημείο βρέθηκαν άλλοι τρεις μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Λιμενική Αρχή Ρόδου για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή λίγο νωρίτερα, στην περιοχή Γενναδίου, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας είχαν εντοπίσει 38 αλλοδαπούς σε έλεγχο για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση πώς οι μετανάστες και ποιον τρόπο έφθασαν στο νησί

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες θανάτου των δύο ατόμων.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στην 45χρονη οδηγό της πόρσε

Ηγουμενίτσα: Λεωφορείο κόλλησε στη μπουκαπόρτα πλοίου με προορισμό την Κέρκυρα

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα η 45χρονη που προκάλεσε το τροχαίο στη Μουδανιών – Καθαρές οι αιματολογικές της