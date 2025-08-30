Βόλος: Νεκρός 17χρονος μετά από σοβαρό τραυματισμό σε πάρκο

Ένας 17χρονος έφηβος έχασε τη ζωή του μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι στο Βόλο ενώ διασκέδαζε με φίλους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός Ν. Π. βρισκόταν στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου μαζί με φίλους του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, γλίστρησε και έπεσε πάνω στις πέτρες. Μολονότι, όπως τονίζουν τοπικά μέσα ενημέρωσης προσπάθησε να σηκωθεί, κατέρρευσε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα μπροστά στα μάτια της παρέας του.

Οι φίλοι του αναζήτησαν άμεσα βοήθεια από περαστικούς και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες όλων, ο 17χρονος ξεψύχησε, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του και τους οικείους του και τα παιδιά που ήταν μπροστά στο περιστατικό και σοκαρίστηκαν.

