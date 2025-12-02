search
02.12.2025 23:56

Χειμερινή κακοκαιρία σαρώνει τις ΗΠΑ: Ένας νεκρός, εκατοντάδες τροχαία και ο πρώτος χιονιάς για την Ανατολική Ακτή (Video/Photos)

02.12.2025 23:56
Pensylvannia xionia

Μια ταχύτατα κινούμενη χειμερινή καταιγίδα έπληξε τις μεσοδυτικές ΗΠΑ (Ιλινόι, Ιντιάνα, Αϊόβα, Κάνσας, Μίσιγκαν, Μινεσότα, Μιζούρι, Νεμπράσκα, Βόρεια Ντακότα, Οχάιο, Νότια Ντακότα και Ουισκόνσιν), αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό οδηγό και εκατοντάδες τροχαία ατυχήματα που παρέλυσαν την κυκλοφορία. Το σύστημα κατευθύνεται πλέον προς τα βορειοανατολικά, φέρνοντας τον πρώτο εκτεταμένο χιονιά της σεζόν στην περιοχή και στη συνέχεια στη Νέα Αγγλία.

Παρότι πόλεις όπως η Φιλαδέλφεια, η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη αναμένεται να αποφύγουν τις μεγάλες χιονοπτώσεις, στα βορειοανατολικά και σε τμήματα της Νέας Αγγλίας το ύψος του χιονιού μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 25 εκατοστά.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η καταιγίδα θα ενισχυθεί ραγδαία, εξελισσόμενη σε «βόμβα κυκλώνα» με ισχυρές ριπές ανέμου καθώς θα ανεβαίνει την ακτογραμμή της Νέας Αγγλίας. Ωστόσο, οι πιο θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να πλήξουν κυρίως τον Ατλαντικό Καναδά.

Το ψύχος είναι ήδη έντονο, αλλά στην περιοχή ανατολικά στα Βραχώδη Όρη οι θερμοκρασίες ενδέχεται να πέσουν σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας ιστορικά ρεκόρ μετά τη διέλευση της καταιγίδας.

Στην Πενσυλβάνια, η πολιτειακή αστυνομία ανταποκρίθηκε σε 625 τροχαία ατυχήματα και 720 ακινητοποιημένα οχήματα από το πρωί έως το μεσημέρι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Μάιλς Σνάιντερ.

Την προηγούμενη ημέρα, στο ίδιο διάστημα, οι κλήσεις για ατυχήματα ήταν 200 και για ακινητοποιημένα οχήματα 90. Δεν έχει διευκρινιστεί πόσα από τα συμβάντα σχετίζονται άμεσα με τις καιρικές συνθήκες, αν και η πολιτεία δέχτηκε γενικευμένη χιονόπτωση 5 έως 10 εκατοστά.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο αεροδρόμιο O’ Hare του Σικάγου,  το ύψος του χιονιού που έπεσε τις προηγούμενες ημέρες έσπασε το προηγούμενο… ρεκόρ που κρατούσε από το 1951.

Επιπλέον, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για χειμερινές καταιγίδες σε πολιτείες όπως η Μασαχουσέτη, το Νιου Χάμσαϊρ, το Βερμόντ, το Μέιν, το Κονέκτικατ και η Νέα Υόρκη πριν από την άφιξη του χιονιού. Χιόνιζε σταθερά την Τρίτη, αν και ορισμένες περιοχές γλίτωσαν τα προβλεπόμενα υψηλά σύνολα.

